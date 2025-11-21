اخبار العالم

الرئيس المصري: حل الدولتين السبيل الوحيد لسلام دائم بالشرق الأوسط

0 نشر
0 تبليغ

الرئيس المصري: حل الدولتين السبيل الوحيد لسلام دائم بالشرق الأوسط

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، موقف مصر الثابت القائم على حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال استقباله نظيره الكوري الجنوبي الرئيس لي جاي ميونج، اليوم الخميس، بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي.

وقال البيان، إن اللقاء استعرض جهود مصر الرامية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ، وقرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة.

بدوره ثمّن الرئيس الكوري دور مصر المحوري في تحقيق السلام، ودعم الاستقرار بالشرق الأوسط، لا سيّما جهود الرئيس السيسي التي أفضت إلى وقف الحرب في قطاع غزة، واستضافة قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكدا تأييد بلاده لحل الدولتين وللجهود المصرية ذات الصلة.

المصدر : وكالة وفا

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا