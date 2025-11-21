الرئيس المصري: حل الدولتين السبيل الوحيد لسلام دائم بالشرق الأوسط

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، موقف مصر الثابت القائم على حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال استقباله نظيره الكوري الجنوبي الرئيس لي جاي ميونج، اليوم الخميس، بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي.

وقال البيان، إن اللقاء استعرض جهود مصر الرامية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ، وقرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة.

بدوره ثمّن الرئيس الكوري دور مصر المحوري في تحقيق السلام، ودعم الاستقرار بالشرق الأوسط، لا سيّما جهود الرئيس السيسي التي أفضت إلى وقف الحرب في قطاع غزة، واستضافة قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكدا تأييد بلاده لحل الدولتين وللجهود المصرية ذات الصلة.

المصدر : وكالة وفا