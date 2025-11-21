الجمعية العامة للأمم المتحدة تُجدّد ولاية "الأونروا"

القاهرة - كتب محمد نسيم - اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، قرارا حول مساعدة لاجئي فلسطين وتجديد ولاية وكالة الأونروا ، وذلك بتأييد 149 دولة ومعارضة 10 وامتناع 13 عن التصويت.

واللجنة الرابعة للجمعية العامة هي اللجنة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار.

في القرار، أبدت الجمعية العامة الأسف لعدم إعادة اللاجئين إلى ديارهم أو تعويضهم، وقالت إن أوضاعهم لا تزال تثير القلق البالغ وشددت على أهمية تقديم المساعدة لهم لتلبية الاحتياجات الأساسية الصحية والتعليمية والمعيشية.

وأكد القرار، ضرورة استمرار أعمال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونـروا) وأهمية القيام بعملياتها بدون عوائق ريثما يتم التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وقرر تجديد ولايتها حتى 30 حزيران/يونيو 2029

المصدر : وكالة وفا