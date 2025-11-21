"الصحة العالمية": انتهاء تفشي شلل الأطفال في إندونيسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤولون، اليوم الجمعة، إن منظمة الصحة العالمية أعلنت انتهاء تفشي شلل الأطفال في إندونيسيا بعد نحو ثلاث سنوات من جهود المكافحة المكثفة.

وظلت إندونيسيا شبه خالية من شلل الأطفال حيث أُعلن عن القضاء على المرض المعدي في البلاد عام 2014. ولكن بعد ثمان سنوات، ظهر تفش في إقليم أتشيه.

وفي 2021، تلقى 50,9% فقط من الرضع، الذين ولدوا في أتشيه، تطعيم شلل الأطفال.

وقال المسؤولون إن معدلات التطعيم ضد شلل الأطفال في أتشية كانت أقل بكثير من بقية البلاد.

وعلى مدار العامين التاليين، ظهرت حالات في أقاليم بانتين وجاوا الغربية وجاوا الوسطى وجاوا الشرقية ونورث كيفو وبابوا الوسطى وهايلاند بابوا وبابوا الجنوبية، مما أدى إلى حملة تطعيم ومعلومات حاشدة.

وأعطيت نحو 60 مليون جرعة إضافية من لقاح شلل الأطفال.

ولم تسجل أي حالات إصابة بالفيروس لدى الأطفال أو في البيئة منذ يونيو 2024، مما دفع المنظمة إلى الإعلان رسميا عن انتهاء التفشي.