«التربية الفلسطينية»: مقتل 19 ألف طالب وإصابة 28 ألف آخرين جراء الحرب على غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

​​​​​​​قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أمس، إن أكثر من 19 ألف طفل وطفلة من طلبة المدارس قُتلوا، وأُصيب نحو 28 ألفاً آخرين، خلال الحرب الإسرائيلية التي تعرّض لها قطاع غزة.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم بمناسبة «اليوم العالمي للطفل» الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام بالتزامن مع الذكرى السنوية لإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل عام 1959، واتفاقية حقوق الطفل عام 1989. وقالت الوزارة: «في يوم الطفل العالمي، تقف فلسطين مستذكرةً أطفالها، وتحديداً أطفال غزة، الذين دفعوا ثمناً باهظاً نتيجة حرب الإبادة التي طالت حياتهم وتعليمهم وأحلامهم».

وأكدت أن «أكثر من 19 ألف طفل وطفلة من طلبة المدارس ارتقوا شهداء، ونحو 28 ألفاً أُصيبوا بجراح خلال الحرب التي تعرض لها قطاع غزة».

وأوضحت الوزارة أن «الحرب أدت أيضاً إلى تدمير مئات المدارس ورياض الأطفال ومراكز الطفولة ودور الحضانة والملاعب، بشكل كامل أو جزئي، ما تسبب في كارثة تعليمية غير مسبوقة في القطاع».