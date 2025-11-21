متحدث أممي لـ«الاتحاد»: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك صارخ للحق في الحياة

ابوظبي - سيف اليزيد - عبدالله أبو ضيف (القاهرة)

ندد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، بمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي يناقشه «الكنيست» الإسرائيلي، مؤكداً أنه يُشكل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة.

وأوضح الخيطان، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المفوضية الأممية عبّرت مراراً، وعلى مدى سنوات، عن قلقها إزاء الانتهاك المنهجي من جانب إسرائيل لحق الفلسطينيين في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، مما يُفاقم المخاوف بشأن مشروع القانون واحتمال تطبيقه بصورة تمييزية. وأشار إلى أن القلق يتضاعف في ظل مناقشة الكنيست تشريعات أخرى قد تُتيح محاكمات غير عادلة للفلسطينيين المتهمين بأحداث مرتبطة بأحداث السابع من أكتوبر 2023، مما يجعل البيئة القانونية أكثر هشاشة وخطورة. ودعا المسؤول الأممي إسرائيل إلى الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً، ووقف سوء المعاملة والعنف ضد المعتقلين الفلسطينيين، وضمان المساءلة عن الانتهاكات السابقة، فضلاً عن كفالة الحق في محاكمة عادلة، والامتناع التام عن تطبيق عقوبة الإعدام.

ويمضي «الكنيست» في مناقشة مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى، في خطوة تُعد من الأكثر إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة. ويرى حقوقيون أن هذا التوجه قد يشرعن رسمياً ممارسة عقابية تمس الحق الأساسي في الحياة، وتفتح الباب أمام إجراءات استثنائية تطال آلاف المعتقلين الفلسطينيين الواقعين أصلاً داخل منظومة قانونية غير متكافئة.