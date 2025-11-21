اخبار الرياضه

انتر ميامي يفتتح ملعبه الجديد في 4 نيسان/ابريل

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : يفتتح فريق انتر ميامي الذي يقوده النجم الأرجنتيني ليونيل ملعبه الجديد "ميامي فريدوم بارك" في الرابع من نيسان/أبريل بمواجهة أوستن، ذلك بعدما أعلنت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم عن روزنامة موسم 2026 الخميس. 

ويبدأ الموسم المنتظم للدوري الأميركي في 21 شباط/فبراير، حيث سيخوض كل فريق 34 مباراة في الموسم المنتظم الذي يختتم في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر، في حين سيتوقف الدوري من 25 أيار/مايو حتى 16 حزيران/يونيو بسبب كأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

والمفارقة أن الدوري الأميركي أعلن عن استئناف المباريات حتى قبل موعد نهائي "مونديال 2026" في 19 حزيران/يونيو.

