فرنسا تعرب عن قلقها من تكثيف الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، إن باريس قلقة بشأن تكثيف الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وإنها تدعو الجيش الإسرائيلي أيضًا إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وأضاف المتحدث: "نحن قلقون بشأن تكثيف الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان. نندد بالهجمات الإسرائيلية التي تقتل المدنيين في الجنوب. موقفنا هو موقف احترام وقف إطلاق النار المبرم في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024".

وذكر المتحدث مشيرًا إلى سوريا: "نتابع التطورات في هضبة الجولان بقلق بالغ. وتدعو فرنسا إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها".

المصدر : التلفزيون العربي