شكرا لبحثكم عن خبر حديقة عدن مول تتحول إلى مساحة وعي… فعالية توعوية لكسر الصمت حول مرض الصرع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نظّمت الجمعية الوطنية للتوعية ورعاية مرضى الصرع فعالية توعوية بمناسبة شهر التوعية بمرض الصرع، وذلك في حديقة عدن مول، وسط حضور عدد من الزوّار والمهتمين.

وخلال الندوة، قدّم الفريق الصحي شرحًا مبسّطًا حول مرض الصرع، وأبرز أسبابه وأنواعه وطرق التعامل السليم مع النوبات، كما تم توضيح معلومات مهمة حول بعض العلاجات الطبية التي يتناولها المرضى ودورها في السيطرة على النوبات وتحسين جودة الحياة.

وشهدت الفعالية توزيع بروشورات توعوية تحتوي على إرشادات مبسّطة للتعامل الصحيح مع المصابين، إضافة إلى رسائل تهدف إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة حول المرض.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة أنشطة تنفّذها الجمعية لتعزيز الوعي المجتمعي وإخراج مرض الصرع من دائرة الوصمة والجهل، وتشجيع المرضى على تلقي الدعم والرعاية المناسبة.