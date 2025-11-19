شكرا لبحثكم عن خبر تشكيل لجنة وطنية لإصدار كتاب يوثّق المسيرة النضالية للفريق الركن علي قائد صالح مشرح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تخليدًا لذكرى فقيد الوطن والقائد العسكري البارز الفريق الركن علي قائد صالح حسين مشرح، وجّه معالي وزير الدفاع الفريق الركن دكتور محسن محمد الداعري بتشكيل لجنة خاصة تتولى إعداد وإصدار كتاب يوثّق السيرة النضالية والمهنية للفقيد، ومسيرته الحافلة في خدمة الوطن عبر المؤسسة العسكرية.

وجاء تشكيل اللجنة برئاسة العميد الركن يحيى عبدالله بن عبدالله السقلدي – مستشار وزير الدفاع لشؤون التوجيه السياسي والمعنوي – وعضوية كل من:

العميد علي محمد الكود

العميد الركن علي قاسم عاطف

العميد علي منصور مقراط

العميد الركن عبداللطيف علي عبدالله الصماحي

قائد علي قائد صالح

قائد الحميدي

ودعت اللجنة في بيانها جميع رفاق درب الفقيد وزملائه في مختلف المناصب القيادية والسياسية والعسكرية، إضافة إلى الشخصيات الاجتماعية التي عرفت الفقيد وتعاملت معه، إلى الإسهام في هذا العمل الوطني عبر مشاركة ما لديهم من مواد مكتوبة أو شهادات توثيقية أو صور نادرة تتعلق بمسيرته، بما يخلّد سيرته كأحد أبرز القادة العسكريين الذين أسهموا في خدمة الوطن.

وعقدت اللجنة أول اجتماع لها صباح أمس، حيث ناقشت خطة عمل متكاملة لإعداد الكتاب، مؤكدة حرصها على جمع وتدوين كل ما يتعلق بحياة الفقيد المهنية والإنسانية لتقديم صورة شاملة تليق بمكانته الوطنية.

وللتواصل وإرسال المواد والصور:

1. العميد الركن علي قاسم عاطف: 772400773

2. العميد علي منصور مقراط: 778952608

3. قائد علي قائد صالح: 777776527

4. سامح علي قائد: 772111166