شكرا لبحثكم عن خبر منتدى الطالب المهري بحضرموت يكرم رئيس جامعة حضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

المكلا/ الإعلام الجامعي

التقى رئيس جامعة حضرموت أ.د. محمد سعيد خنبش

بمكتبه بديوان رئاسة الجامعة وفد منتدى الطالب المهري بحضرموت برئاسة الأخ عبدالمجيد بريدان العامري رئيس المنتدى .

وفي اللقاء قدم رئيس المنتدى نبذة تعريفية مختصرة عن الخدمات والأنشطة التي يقدمها المنتدى للطلاب في حضرموت، وغيرها من المهام الأخرى .

وبدوره أشاد رئيس الجامعة بالجهود التي يبذلها المنتدى لتذليل الصعاب كافة التي تعترض الدارسين.

وفي ختام اللقاء قام الأخ العامري بتسليم رئيس الجامعة درع الوفاء؛ عرفانًا وتقديرًا لإسهاماته في إنجاح مهام المنتدى وأنشطته وبرامجه.

حضر اللقاء الإخوة نائب مسؤول الرقابة والتفتيش منذر بادينار، وعضو منتدى الطالب المهري بحضرموت عبدالرحمن حسن باوزير.