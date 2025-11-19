اخبار الخليج / اخبار الإمارات

حمدان بن محمد ينعى أسامة أحمد الشعفار

ابوظبي - سيف اليزيد - نعى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أسامة أحمد الشعفار.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «نتقدّم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى عائلة الشعفار الكرام في رحيل أسامة أحمد الشعفار، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون».

 

