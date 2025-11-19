عاجل.. المغربي حكيمي أفضل لاعب في أفريقيا متفوقاً على صلاح

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: في حفل مبهر أقيم بجامعة محمد السادس بالعاصمة المغربية الرباط، فاز النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، ونجم منتخب "أسود أطلس" بلقب أفضل لاعب أفريقي لعام 2025، متفوقاً على المصري محمد صلاح، والنيجيري فيكتور أوسيمين.

Never a matter of if, always been a when. 🌟



Y̶o̶u̶n̶g̶ Player of the Year. 🇲🇦#CAFAwards2025 pic.twitter.com/ijCRM6XGf2 — CAF_Online (@CAF_Online) November 19, 2025

وتوجت الكرة المغربية تفوقها، وحصدت ثمار سنوات التخطيط تحت قيادة فوزي لقجع، فكان التتويج بغالبية جوائز "الأفضل" داخل القارة السمراء أمراً متوقعاً، حيث حصدت الكرة المغربية جوائز أفضل لاعب ولاعبة، ولاعب شاب، ولاعبة شابة، وأفضل منتخب التي ذهبت لمنتخب المغرب للشباب الذي عانق المجد بالفوز بالمونديال الشبابي الصيف الماضي في تشيلي.

كما حصد المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي، ومنتخب المعرب جائزة أفضل حارس في أفريقيا، لعام 2025، بعد الأداء المبهر الذي قدمه مع منتخب المغرب، وكذلك توهجه مع الهلال السعودي في مونديال الأندية الذي أقيم في أميركا الصيف الماضي.

اكتساح شبابي مغربي

وفاز منتخب المغرب تحت 20 عاماً بجائزة أفضل منتخب في افريقيا لعام 2025 بعد انجازه المذهل بالتتويج بكأس العالم للشباب التي أقيمت في تشيلي، وهو الانجاز الأكبر في تاريخ المغرب، ويضاف إلى انجازه المبهر بالتأهل لنصف نهائي مونديال قطر 2022.

وتوج النجم الصاعد عثمان معما، لاعب واتفورد والمنتخب المغربي، بجائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا لعام 2025، كما توجت النجمة المغربية ضحى المدني، بجائزة أفضل لاعبة شابة في أفريقيا لعام 2025 في الحفل الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بمدينة الرباط المغربية، وسط حضور بارز من نجوم ونجمات اللعبة في القارة السمراء.

كما توج فريق بيراميدز المصري بلقب أفضل فريق كرة قدم في افريقيا، وتوج نجمه فيستون ماييلي بلقب أفضل لاعب داخل القارة، ويعد انجاز بيراميدز موضع تقدير قياساً بأن النادي تأسس منذ فترة قريبة، ونجح في قهر قوى كروية كبيرة في القارة السمراء على رأسها الأهلي المصري، والترجي التونسي، والوداد والرجاء من المغرب، وكذلك أندية جنوب القارة وخاصة صنداونز، وغيرها من الأندية صاحبة الخبرات الكبيرة في دوري أبطال أفريقيا.

وتوجت غزلان الشباك، قائدة منتخب المغرب للسيدات ومهاجمة نادي الهلال السعودي، بجائزة أفضل لاعبة في القارة الإفريقية لسنة 2025،ويأتي هذا التتويج نتيجة موسم استثنائي قدّمته الشباك مع نادي الهلال والمنتخب المغربي.

مفاجأة مدرب الرأس الأخضر

أما افضل مدرب في افريقيا لعام 2025 فقد حصدها مدرب الرأس الأخضر بيدرو بوبيستا المدير الفني لمنتخب كاب فيردي، وتفوق بوبيستا على الثنائي المغربي، وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب الأول، ومحمد وهبي المدير الفني لمنتخب المغرب للشباب تحت 20 سنة المتوج بكأس العالم. وقاد بوبيستا منتخب بلاده للتأهل لكأس العالم 2026 لأول مرة في التاريخ.