لدعم الابتكار وريادة الأعمال غدا انطلاق أول (هاكثون) بجامعة حضرموت

يزيد بن سلمان - شبوة - لدعم الابتكار وريادة الأعمال

حضرموت/ إعلام الجامعة

تُُدشن غدًا الخميس أولى فعاليات أول (هاكثون) في رحاب جامعة حضرموت، بإشراف مباشر من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش وذلك بافتتاح مركز رواد الأعمال، ومعرض للإبداعات والابتكارات الطلابية.

وستشمل الفعاليات ـ أيضًاـ عقد ورش عمل ومحاضرات، أبرزها محاضرة عن الذكاء الاصطناعي، وورشة عمل عن فرص الاستثمار بالمحافظة.

ويستهدف المركز المُفتَتح دعمَ المشاريع الريادية والأفكار المبدعه لطلاب الجامعة، واحتضانها، وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية وغيرها، ومساعدة رواد الأعمال الشباب في الحصول على التمويل اللازم لتحويل هذه الأفكار إلى مشاريع صغيرة وريادية، من خلال إنشاء فروع لبعض المؤسسات التمويلية داخل المركز.

كما يستهدف المركز تعزيز التعاون بين مكتبي وزارة التجارة والصناعة والغرفة التجارية؛ لتسهيل الإجراءات، وتخفيض تكاليف تراخيص رواد الأعمال، ودعم بيئة الابتكار والاستثمار في حضرموت، وكذا تأمين حصول الباحثين على التراخيص والتسهيلات المتاحة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بمحافظة حضرموت.