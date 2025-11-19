أثار سائح أجنبي, ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد خوضه تجربة شرب القهوة السودانية, لأول مرة في حياته. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد وثق “الخواجة”, لشرب القهوة بمقهى بإحدى الطرق السفرية في السودانية, بعد أن طلب “فنجان”, من العامل بالقهوة. السائح أثار ضحكات الجمهور بعد أن وصف الجنزبيل الذي يخلطه مع القهوة بالشطة قائلاً: (سبايسي) بينما وصف القهوة السودانية, بالقوية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. “خواجة” يوثق لتجربته الأولى مع شرب القهوة السودانية.. عبر عن قوتها ويصف الجنزبيل بالشطة “سبايسي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.