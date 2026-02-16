الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 16-02-2026

  • تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 16-02-2026 1/2
  • تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 16-02-2026 2/2

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-16 11:14AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم قليلاً سعر الفضة (SILVER) على مستوياته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن بالرغم من هذا الأداء فإن السعر يظل مستقراً دون مستوى المقاومة 78.50$، يعاني من الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار.

