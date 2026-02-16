تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 16-02-2026

تقدم قليلاً سعر الفضة (SILVER) على مستوياته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن بالرغم من هذا الأداء فإن السعر يظل مستقراً دون مستوى المقاومة 78.50$، يعاني من الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار.