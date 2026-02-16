شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستقر مع ترقب مسار الفائدة والين يتراجع بعد بيانات نمو ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الين الياباني يوم الاثنين، متخليًا عن بعض مكاسبه القوية التي سجلها الأسبوع الماضي عقب صدور بيانات نمو ضعيفة، في حين استقر الدولار الأمريكي مع تعزيز بيانات التضخم الأخيرة الرهانات على خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الجاري.

ومن المرجح أن تكون السيولة ضعيفة خلال تعاملات يوم الاثنين، مع إغلاق الأسواق في الولايات المتحدة والصين وتايوان وكوريا الجنوبية بسبب العطلات.

انخفض الين بنسبة 0.5% إلى 153.43 مقابل الدولار يوم الاثنين، بعد أن قفز بنحو 3% الأسبوع الماضي — وهو أكبر ارتفاع أسبوعي له في نحو 15 شهرًا — عقب فوز رئيسة الوزراء Sanae Takaichi وحزبها الديمقراطي الليبرالي بانتصار كاسح في الانتخابات.

إلا أن بيانات يوم الاثنين كشفت بعض التحديات التي تواجه تاكاييتشي وحكومتها، إذ أظهر الاقتصاد الياباني نموًا بالكاد خلال الربع الماضي، مسجلًا توسعًا سنويًا بنسبة 0.2% فقط.

وقال محمد الصراف، مساعد العملات الأجنبية والدخل الثابت في Danske Bank:

«بعد الانتخابات، قد يكون الغبار السياسي بدأ يهدأ إلى حد ما — على المدى القريب على الأقل — ونشهد أن الين أصبح أكثر حساسية للبيانات».

تواصل حكومي–نقدي دون طلبات مباشرة

عقد محافظ بنك اليابان Kazuo Ueda ورئيسة الوزراء تاكاييتشي أول اجتماع ثنائي بينهما منذ الانتخابات يوم الاثنين.

وقال أويدا إن الجانبين أجريا «تبادلًا عامًا لوجهات النظر حول التطورات الاقتصادية والمالية»، مشيرًا إلى أن رئيسة الوزراء لم تقدم أي طلبات محددة تتعلق بالسياسة النقدية.

ويعقد بنك اليابان اجتماعه المقبل بشأن أسعار الفائدة في مارس، حيث يمنح المتداولون احتمالًا بنسبة 20% لرفع الفائدة. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم الشهر الماضي يتوقعون أن ينتظر البنك المركزي حتى يوليو قبل تشديد السياسة مجددًا.

وكان بنك اليابان قد رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له في 30 عامًا عند 0.75% في ديسمبر، إلا أنه لا يزال أدنى بكثير من معظم الاقتصادات الكبرى، ما أدى إلى ضعف ملحوظ في أداء الين وتسبب في تدخلات مباشرة لدعم العملة خلال السنوات الماضية.

رهانات خفض الفائدة الأمريكية

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بأقل من المتوقع في يناير، ما منح الاحتياطي الفيدرالي مساحة إضافية لتيسير السياسة النقدية هذا العام.

وقال كايل رودا، كبير المحللين الماليين في Capital.com: «الأسواق بدأت تلمّح إلى تسعير خفض ثالث للفائدة».

وتشير العقود الآجلة إلى تيسير بنحو 62 نقطة أساس خلال ما تبقى من العام، ما يعادل خفضين بواقع ربع نقطة مئوية لكل منهما، مع احتمال يقارب 50% لخفض ثالث. ومن المرجح أن يكون الخفض المقبل في يونيو، حيث تمنح الأسواق احتمالًا بنسبة 80% لهذه الخطوة.

تحركات العملات والسندات

تراجع اليورو بأقل من 0.1% إلى 1.1862 دولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني بشكل طفيف إلى 1.3647 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي — الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية — بأقل من 0.1% إلى 97، بعد أن هبط 0.8% الأسبوع الماضي.

وكانت معظم التحركات بعد بيانات التضخم في سوق السندات، إذ أغلق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين — الذي يعكس توقعات سياسة الفيدرالي — عند أدنى مستوى له منذ 2022 يوم الجمعة، بينما تراجع عائد العشر سنوات بمقدار 4.8 نقطة أساس. وتظل أسواق السندات الأمريكية مغلقة يوم الاثنين.

الفرنك والأسترالي والنيوزيلندي

تراجع الفرنك السويسري بشكل طفيف إلى 0.7696 مقابل الدولار بعد أن سجل مكاسب تفوق 1% الأسبوع الماضي، في ظل تزايد حذر المستثمرين من احتمال تدخل البنك الوطني السويسري لكبح قوة العملة التي تُعد ملاذًا آمنًا تقليديًا.

وقال محللو OCBC في مذكرة: «أي مكاسب إضافية للفرنك ترفع مخاطر المفاجآت السلبية مقارنة بتوقعات التضخم لدى البنك الوطني السويسري».

وأضافوا أن ذلك «قد يتحدى تسامح البنك الأخير مع قوة العملة، حتى وإن ظل احتمال العودة إلى الفائدة السلبية منخفضًا».

في المقابل، ارتفع الدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.7083 دولار، ليظل دون أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 0.71465 الذي بلغه الأسبوع الماضي، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6041 دولار قبيل اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي النيوزيلندي يوم الأربعاء، حيث يُتوقع على نطاق واسع تثبيت أسعار الفائدة.