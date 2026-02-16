شاهد بالفيديو.. سيدة بسوق نيالا تشكو من الإنفلات الأمني بالمدينة وتفضح إعلام “المليشيا” الذي قام بإجراء استطلاع معها: (سرقونا في مكاننا هذا)

وضعت سيدة بسوق نيالا, إعلام مليشيا الدعم السريع, في حرج كبير خلال استطلاع أجرى معها بمكان عملها داخل سوق الخضار. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد شكت السيدة من الإنفلات الأمني بالمدينة رغم مزاعم المليشيا بوجود استقرار بمناطق سيطرتهم. وكشفت المرأة في حديثها للمسؤولين عن تعرضها للسرقة في مكانها عقب المغرب, الأمر الذي أحدث ربكة كبيرة عند أحد المسؤولين ليتهرب بسؤال عن المسؤول الأمني بالمنطقة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

