اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

شاهد.. صورة شيخ الأمين والصحفية عائشة الماجدي تتصدر الترند على مواقع التواصل وساخرون: (عشة جات تاخد الطريقة لقت مافي)

0 نشر
ياسين محمد 0 تبليغ

  • شاهد.. صورة شيخ الأمين والصحفية عائشة الماجدي تتصدر الترند على مواقع التواصل وساخرون: (عشة جات تاخد الطريقة لقت مافي) 1/2
  • شاهد.. صورة شيخ الأمين والصحفية عائشة الماجدي تتصدر الترند على مواقع التواصل وساخرون: (عشة جات تاخد الطريقة لقت مافي) 2/2

انتشرت خلال اليومين الماضيين على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, صورة تجمع الشيخ المثير للجدل الأمين عمر الأمين, بالصحفية الشهيرة عائشة الماجدي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فعلى الرغم من أن الصورة قديمة إلا أن الجمهور أعاد تداولها للتحول لترند على السوشيال ميديا.

ووفقاً لتعليقات الجمهور والنشطاء على الصورة, فقد قام الشاعر والناشط أيمن بشير, بنشر الصورة وكتب عليها: (عشة جات تاخد الطريقة لقت مافي).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

صورة ياسين محمد

ياسين محمد

يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. صورة شيخ الأمين والصحفية عائشة الماجدي تتصدر الترند على مواقع التواصل وساخرون: (عشة جات تاخد الطريقة لقت مافي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا