انتشرت خلال اليومين الماضيين على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, صورة تجمع الشيخ المثير للجدل الأمين عمر الأمين, بالصحفية الشهيرة عائشة الماجدي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فعلى الرغم من أن الصورة قديمة إلا أن الجمهور أعاد تداولها للتحول لترند على السوشيال ميديا. ووفقاً لتعليقات الجمهور والنشطاء على الصورة, فقد قام الشاعر والناشط أيمن بشير, بنشر الصورة وكتب عليها: (عشة جات تاخد الطريقة لقت مافي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. صورة شيخ الأمين والصحفية عائشة الماجدي تتصدر الترند على مواقع التواصل وساخرون: (عشة جات تاخد الطريقة لقت مافي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.