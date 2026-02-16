جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تكرم الفائزين بمسابقة الأعمال التوعوية والترويجية



ابوظبي - سيف اليزيد - كرمت جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي الفائزين في مسابقة الأعمال التوعوية والترويجية، وذلك خلال الحفل الذي أقيم، مساء أمس، في جناح الجائزة بمهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي.

حضر حفل التكريم سعادة مبارك القصيلي المنصوري، رئيس لجنة المهرجانات والمسابقات المصاحبة في الجائزة، وعثمان الحسيني رئيس لجنة مسابقات الأعمال التوعوية والترويجية، وعدد من المسؤولين والمختصين والمهتمين بالقطاع الزراعي.

وتعكس هذه المسابقة التزام الجائزة بتعزيز الوعي المجتمعي، وتشجيع المبادرات الإعلامية والإبداعية التي تسهم في دعم التنمية الزراعية المستدامة، وترسيخ مفاهيم الابتكار والتميز في هذا القطاع الحيوي.

وشهد الحفل تكريم الفائزين ضمن فئة «أفضل مؤثر محلي في مجال الزراعة»، حيث فاز بالمراكز من الأول إلى الثالث على الترتيب؛ كل من أحمد علي الحفيتي، وإيمان سالم مجيغير، ومروان المزروعي، تقديراً لإسهاماتهم في نشر المعرفة الزراعية وتعزيز الممارسات المستدامة عبر المنصات الرقمية، ودورهم في توعية المجتمع بأهمية الزراعة ودعم الأمن الغذائي.

كما تم تكريم الفائزين ضمن فئة «أفضل مؤثر محلي في مجال الثروة الحيوانية»، حيث فازت بالمركز الأول أمل عبدالله الحمادي، والمركز الثاني سرور عبدالواحد ظلام، وذلك تقديراً لجهودهما في تسليط الضوء على قطاع الثروة الحيوانية، وتعزيز الوعي بأفضل الممارسات في التربية والإنتاج الحيواني.

وفي فئة «أفضل فيديو ترويجي لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي - فئة الأفراد والشركات الإعلامية»، فاز بالمركز الأول صابر عبدالعزيز الراشدي، والمركز الثاني فلاح عبدالله النقبي، فيما فاز في فئة «أفضل فيديو ترويجي لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي - فئة طلبة الجامعات» بالمراكز من الأول إلى الثالث على الترتيب بخيته علي المنصوري ، واليازية محمد العامري، وسارة قران المنصوري، وذلك تقديراً لإبداعاتهم في إنتاج محتوى إعلامي مبتكر يعكس رسالة الجائزة وأهدافها في دعم التميز الزراعي وتحفيز مختلف فئات المجتمع على المشاركة في تطوير القطاع.

كما تم تكريم بدور أحمد الفروة لفوزها بجائزة «أفضل تغطية توعوية للمهرجانات والمسابقات المصاحبة»، تقديراً لجهودها في إبراز الفعاليات الزراعية ونقل رسالتها التوعوية إلى الجمهور، بما يسهم في تعزيز التفاعل المجتمعي مع المبادرات الزراعية الوطنية.

وأكد سعادة مبارك القصيلي المنصوري، أن تكريم الفائزين يجسد حرص الجائزة على دعم الطاقات الوطنية المبدعة، وتمكين الأفراد والمؤسسات من الإسهام في نشر الثقافة الزراعية وتعزيز الوعي بأهمية هذا القطاع الحيوي في تحقيق الاستدامة والأمن الغذائي.

وأضاف أن الجائزة تمثل منصة وطنية رائدة لتحفيز الابتكار وتشجيع التميز، وتسهم في إبراز النماذج الملهمة التي تقدم محتوى نوعياً ومؤثراً يعزز من مكانة القطاع الزراعي، ويشجع على تبني أفضل الممارسات والتقنيات الزراعية الحديثة.

وأوضح سعادته أن المشاركة الواسعة في مسابقة الأعمال التوعوية والترويجية تعكس تنامي الوعي المجتمعي بأهمية «الإعلام الزراعي»، ودوره في دعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في هذا المسار.

وأشار إلى أن الجائزة تواصل جهودها في استقطاب المبادرات المبتكرة، وتوفير بيئة محفزة للإبداع، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الزراعي، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية الدولة المستقبلية.

وأكد أن الجائزة ستواصل دعمها للمبدعين والمتميزين، والعمل على توسيع نطاق المشاركة، بما يعزز من دور الإعلام والمحتوى التوعوي في خدمة القطاع الزراعي، وترسيخ ثقافة التميز والابتكار، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو مستقبل زراعي أكثر استدامة وازدهاراً.