“سوا سوا” لشركة الصبّاح يتصدّر بأغنيته الدعائية قبل موسم رمضان ٢٠٢٦

دبي - فريق التحرير: تصدّرت الأغنية الدعائية لمسلسل “سوا سوا”، من إنتاج شركة الصبّاح، قوائم “التريند” في مصر فور طرحها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ساعات قليلة من إطلاقها من قبل mbc تمهيدًا لعرض العمل في موسم رمضان ٢٠٢٦.

الأغنية جاءت بصوت الفنان بهاء سلطان، الذي يعود من خلالها إلى تقديم تتر درامي جديد، ما شكّل عنصر جذب أساسيًا للجمهور. وقد حملت الأغنية عنوانًا لافتًا مستوحًى من كلماتها: “بدل الحوسة يبقوا حوستين”، ورافقتها مشاهد مشوّقة من أحداث المسلسل، الأمر الذي ضاعف حماس المتابعين وترقّبهم.

العمل من بطولة أحمد مالك إلى جانب هدى المفتي، وظهر في البرومو أحمد مالك وهو يواجه سلسلة من الصعوبات، ساعيًا للزواج من شخصية “أحلام” التي تجسّدها هدى المفتي، حيث يقول في أحد المشاهد: “نفسي أتجوز أحلام وأخليها كويسة وأجيب منها عيال كتير”، في إشارة إلى طبيعة العلاقة العاطفية التي تجمع بينهما ضمن الأحداث.

الأغنية من كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس أسامة الهندي، وقد لاقت إشادات واسعة منذ الساعات الأولى لإطلاقها، مع تفاعل كبير انعكس في نسب المشاهدة المرتفعة وحالة الجدل الإيجابي التي رافقتها.

وتقول كلماتها:

“الدنيا بحالها مشاكل، بس إنت عسل تتاكل

واللي مصبّرني على العيشة إني بقبّلك طالع نازل

الدنيا بقت ما تسرّش، بس الضحكة منك أطمّش

همومي ووجع القلب مدام جمبك…

ما تيجي نقسم الهم على اتنين، شايل الهم ورايح فين”.

وتدور أحداث “سوا سوا” حول “أحلام”، امرأة تجد نفسها عالقة في منطقة رمادية بين رجلين يمثلان نقيضين تمامًا؛ أحدهما يحبها بصدق وإخلاص، والآخر يرى في الحب وسيلة لفرض السيطرة والنفوذ.

المسلسل من تأليف مها طارق، إخراج عصام عبد الحميد، ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتي كل من شريف دسوقي، أحمد عبد الحميد، نهى عابدين، حسني شتا، وآخرين، في عمل يُتوقَّع أن يكون من أبرز الإنتاجات الدرامية في الموسم الرمضاني المقبل.