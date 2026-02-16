«صحة»: المتبرعون بالدم يحدثون فَرقاً في حالات طوارئ الولادة

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت شركة «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، على الدور الحيوي للتبرع بالدم في ضمان الولادة الآمنة وحماية حياة الأمهات وحديثي الولادة، من خلال حملتها التوعوية وخدمات بنك الدم التابعة لها.

وتُبرز «صحة» أهمية المتبرعين بالدم في دعم الولادات الطارئة، إذ يسهم التبرع في معالجة النزيف الحاد بعد الولادة وتثبيت حالة الأطفال الخدّج الذين غالباً يحتاجون لنقل دم بسبب فقر الدم أو عدم نضج الأعضاء، ويُعد النزيف بعد الولادة من أبرز أسباب وفاة الأمهات عالمياً، حيث يكون الوصول السريع إلى الدم الفاصل بين الحياة والموت.

وتشمل مكونات الدم الأساسية في هذه الحالات كريات الدم الحمراء والبلازما والصفائح الدموية، فيما يمكن لتبرع واحد أن ينقذ حتى ثلاث أرواح.

وتواصل خدمات بنك الدم في «صحة» توفير الوصول السريع إلى الدم لمستشفيات الولادة ووحدات العناية المركزة لحديثي الولادة في أبوظبي والعين والظفرة، لضمان منح كل أمٍّ وطفل أفضل فرصة لبداية صحية وآمنة.

ويُعد التبرع المنتظم على مدار العام أمراً بالغ الأهمية، نظراً لقصر فترة صلاحية مكونات الدم، حيث تدوم كريات الدم الحمراء نحو 42 يوماً والصفائح الدموية بين 5 إلى 7 أيام فقط.

وقال الدكتور حمد سيف سعيد النعيمي، مدير أول خدمات بنك الدم في «صحة»، إن المتبرعين بالدم يُحدِثون فرقاً حقيقياً في حالات طوارئ الولادة، مؤكداً أن دورهم الحيوي يضمن حصول الأمهات وحديثي الولادة على الرعاية اللازمة ويحافظ على حياتهم في اللحظات الحرجة.

وقالت الدكتورة نعيمة أومزيان، مديرة الشؤون الطبية، إن نزف ما بعد الولادة قد يحدث بشكل مفاجئ حتى في حالات الحمل منخفضة الخطورة، مشيرة إلى أن نقل الدم غالباً ما يكون التدخل الأساسي لإنقاذ حياة الأم ودعم تعافي الأطفال حديثي الولادة ذوي الحالات الحساسة، مؤكدة التزام «صحة» بأعلى المعايير العالمية في اختبار ومعالجة كل وحدة دم لضمان أقصى درجات الأمان والجودة.