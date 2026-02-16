آسر ياسين يحتفل بإنجاز لافت لفيلم “إن غاب القط” وسط تفاعل الجمهور

دبي - فريق التحرير: يواصل فيلم “إن غاب القط” تحقيق أرقام قوية في شباك التذاكر، بعدما تجاوزت إيراداته حاجز السبعين مليون جنيه خلال أقل من سبعة أسابيع على بدء عرضه التجاري.

بهذه المناسبة، احتفى بطل العمل الممثل آسر ياسين بهذا الإنجاز عبر خاصية القصص القصيرة على “إنستغرام”، حيث نشر الملصق الدعائي للعمل متضمناً رقم الإيرادات، في منشور حظي بتفاعل واسع من الجمهور ونجوم الوسط الفنّي.

تدور أحداث الفيلم في إطار يجمع التشويق والكوميديا حول شخصية “زين”، الطبيب البيطري الذي يعيش حياة مزدوجة؛ إذ يظهر في العلن كشخص بسيط، بينما يقود في الخفاء نشاطاً إجرامياً بصفته سارق متاحف محترفاً متخصصاً في سرقة اللوحات الفنية النادرة.

وتتصاعد الأحداث مع مطاردة «شهاب» الذي يؤدي دوره محمد شاهين وهو مسؤول صارم في شركة تأمين للأعمال الفنية، في الوقت الذي يقع فيه «زين» في حب «هند» التي تجسدها أسماء جلال، خبيرة ترميم اللوحات مع سرقة لوحة شهيرة، تتشابك المصالح وتشتعل المواجهة بين أفراد العصابة والعاملين في المتحف، وسط مفارقات إنسانية وعاطفية غير متوقعة.

يضم الفيلم مجموعة من الممثلين: من بينهم آسر ياسين، أسماء جلال، محمد شاهين، سماح أنور، علي صبحي، رحاب الجمل وحمزة دياب. العمل من تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح.