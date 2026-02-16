تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 16-02-2026

يستقر سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة بمنطقة شديدة الحساسية لتحديد مساره القادمة، مستنداً إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالتزامن مع ارتكازه لخط ميل فرعي صاعد على المدى القصير، ليحاول السعر بذلك اختراق مستوى المقاومة المحوري والنفسي 5,000$، وهو ما سيحدد المسار القادم في حالة ان استطاع السعر اختراقه، خاصة ويأتي هذا بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه قدره أكبر على تحقيق مكاسب قوية على المدى القريب.