سعر اليورو مقابل الدولار بين دعم الاتجاه وضغط المؤشرات – توقعات اليوم – 16-02-2026

عزز سعر سهم شركة الصقر للتأمين التعاوني (8180) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق على المدى القصير، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يضفي المزيد من الزخم الإيجابي على حركة السهم القادمة بالمدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 9.80 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 11.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد