تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 16-02-2026

شهد سعر النفط الخام (Crude Oil) حالة من التذبذب على مستوياته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، وهو ما ساعده على التماسك اللحظي أمام الضغط السلبي والديناميكي المتواصل نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تأثره في وقت سابق بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير.