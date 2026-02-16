تراجع سعر البيتكوين مستمر…لكن حاملي العملة على المدى الطويل والمعدّنين يواصلون الدعم

شهد سعر البيتكوين بداية صعبة في شهر فبراير ومازال سعر العملة يعاني لحد الساعة خاصة مع تزايد المؤشرات التي تعكس ضغط قوي على السوق رغم بقاء بعض إشارات الدعم من حاملي العملة على المدى الطويل والمعدّنين.

وفقا لتحليل “GugaOnChain”، فإن نحو 43% من العرض المتداول للبيتكوين بات في حالة خسارة، بينما سجل الأداء السعري الفصلي تراجع يقارب 26%، ما يعكس مرحلة ضعف واضحة قد تمتد حتى الربع الثاني من 2026.

تُظهر بيانات الشبكة حالة أقرب إلى الاستسلام الجماعي، إذ انخفض مؤشر NUPL (صافي الأرباح/الخسائر غير المحققة) إلى 21.3%، وهو مستوى يقع بوضوح ضمن منطقة الخوف.

وتدعم هذه الصورة قراءات مؤشر الخوف والطمع التي وصلت إلى 8 نقاط فقط، وهو مستوى نادر تاريخيا لم يظهر إلا خلال أزمات كبرى مثل قاع 2018، وانهيار مارس 2020، وسقوط FTX في 2022.

يرى محللو “XWIN Research” أن هذا السلوك يعكس نزعة تجنب الخسارة والاندفاع الجماعي لتقليص المخاطر بعد التراجعات الحادة.

وعلى مستوى التدفقات المؤسساتية، تعكس صناديق ETF الفورية حالة إرهاق واضحة، إذ سجلت تدفقات خارجة بنحو 2.17 مليار دولار منذ بداية الشهر، وتسارعت وتيرتها مع اقتراب السعر من 60 ألف دولار في 6 فبراير.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات “Santiment” تحوّل معدلات التمويل إلى السالب بحدة، ما يشير إلى تمركز واسع على الهبوط.

سعريا، تراجع البيتكوين بنحو 3% أسبوعيا، و10% خلال أسبوعين، و28% خلال شهر، ولا تزال أقل بنحو 46% من قمة أكتوبر 2025 التي تجاوزت 126 ألف دولار.

كما امتد الانكماش إلى السوق الأوسع، مع تراجع العملات الرقمية المتوسطة والصغيرة بنحو 18.3%، وانكماش نمو أكبر 20 أصلا بنسبة 12.48%.

رغم كل ما سبق، تظهر إشارات دعم انتقائية حيث حافظت عناوين التجميع على طلب قوي بلغ 380,104 بيتكوين خلال آخر 30 يوم، فيما يواصل المعدّنون الاحتفاظ بالبيتكوين بدل بيعها، مدعومين جزئيا بإيرادات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

مجتمعة، ترسم هذه المعطيات مرحلة يهيمن عليها الخوف والتموضع الدفاعي، مع تجميع انتقائي محدود، حيث يعتمد أي تحوّل نحو التعافي على مدى مرونة المستثمرين.

