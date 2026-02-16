شكرا لقرائتكم خبر محافظ جدة يفتتح ملتقى الاستثمار المعرفي الأول بجامعة جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ونيابة عنه، شهد الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، ملتقى الاستثمار المعرفي الأول، الذي تنظمه جامعة جدة.

وفور وصوله عزف السلام الملكي، بعدها ألقى رئيس جامعة جدة الأستاذ الدكتور عبيد آل مظف، كلمة عبر فيها عن شكره لنائب أمير المنطقة على رعايته ولمحافظ جدة على حضوره وتشريفه، مؤكداً أن ملتقى الاستثمار المعرفي يمثل مسارًا مؤسسيًا لتحويل مخرجات البحث والابتكار إلى مشاريع تطبيقية وفرص استثمارية، من خلال تكامل جهود الكليات والمعاهد وبناء منظومة داعمة للتحول نحو اقتصاد المعرفة.

كما أكد أن هذا التوجه يعكس التزام الجامعة بتحويل المعرفة إلى قيمة، والابتكار إلى فرص مستدامة ذات أثر تنموي، بعدها شاهد والحضور عرضاً مرئياً استعرض منظومة الاستثمار المعرفي في الجامعة.

وفي الختام شهد توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين جامعة جدة وعدد من الجهات الداعمة لاحتضان المشاريع المعرفية القابلة للنمو ، كما كرم الجهات الراعية .

ويهدف الملتقى إلى تعزيز الاستثمار في مخرجات البحث والابتكار، من خلال إطلاق شراكات نوعية بين الجامعة والقطاع الخاص والمستثمرين وجهات التمويل، إلى جانب عرض أول محفظة من المشاريع القابلة للاستثمار في مجالات التعليم والتقنية والابتكار والتدريب، وتفعيل الاستثمار المعرفي كمصدر دخل مستدام، وتحقيق التكامل بين الجهود داخل الجامعة تحت مظلة مؤسسية تقود هذا التوجه.