منظمة الشهيد بكسلا توزع السلة الرمضانية لأسر الشهداء

احتفلت يوم الأحد منظمة الشهيد بولاية كسلا بتوزيع سلة رمضان لأسر الشهداء بدعم من ديوان الزكاة بولاية كسلا ومنظمة الشهيد الاتحادية بتكلفة بلغت 207 مليون و 400 الف جنيه.

وحيا والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق في الشهداء واسرهم الذين قدموا ارواحهم رخيصة فداء للارض والعرض.

وقال انه مهما وقفنا لتكريم الشهيد لا نوفيه حقه وانما جزاءهم عند الله تعالى.

واضاف ان الفتوحات التي شهدها ماهي إلا بفضل الشهداء منوها إلى حجم واستمرار الاستهداف للبلاد منذ فترات طويلة في العقيدة والموارد.