- 1/2
- 2/2
احتفلت يوم الأحد منظمة الشهيد بولاية كسلا بتوزيع سلة رمضان لأسر الشهداء بدعم من ديوان الزكاة بولاية كسلا ومنظمة الشهيد الاتحادية بتكلفة بلغت 207 مليون و 400 الف جنيه.
وحيا والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق في الشهداء واسرهم الذين قدموا ارواحهم رخيصة فداء للارض والعرض.
وقال انه مهما وقفنا لتكريم الشهيد لا نوفيه حقه وانما جزاءهم عند الله تعالى.
واضاف ان الفتوحات التي شهدها ماهي إلا بفضل الشهداء منوها إلى حجم واستمرار الاستهداف للبلاد منذ فترات طويلة في العقيدة والموارد.
وعبر مدير المنظمة بالولاية منير حسين عن تقديره لحكومة الولاية لدعم المنظمة وأسر الشهداء إلى جانب الجهات الحكومية الاخري مشيرا إلى ان عدد الشهداء من ولاية كسلا يبلغ 1600 شهيد منهم 400 شهيد في معركة الكرامة منوها إلى التصديق لمشروع لصالح أسر الشهداء ممثلا في متنزه الشهيد بكسلا مبينا ان الدعم الموجه بسلال رمضان يشمل 1670 اسرة.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الشهيد بكسلا توزع السلة الرمضانية لأسر الشهداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.