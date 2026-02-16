شاهد.. بعد فيديو “الأحضان” المثير مع شاب بالقاهرة.. التيكتوكر “البشوشة” تعتذر للشعب السوداني: (غلطانة وما عندي عذر)

- 1/2
قدمت التيكتوكر, السودانية, “البشوشة”, اعتذار رسمي للشعب السوداني, وذلك بعد إثارتها للجدل بمقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن “البشوشة”, كانت قد ظهرت وهي تتبادل الأحضان مع صانع محتوى سوداني, بعد لقاء جمعهما بالقاهرة.
التيكتوكر, خرجت في مقطع فيديو أعلنت من خلاله اعتذارها لكل الشعب السوداني, بسبب الفيديو الذي أثار غضب الآلاف, وقالت: (غلطانة وما عندي عذر).
