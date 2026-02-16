شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تثير ضجة إسفيرية واسعة بعد ظهورها وهي تتبادل الأحضان مع شاب بالقاهرة وتعلق: (غلطانة انو فتحت لايف)

أثار بلوغر سوداني, وتيكتوكر سودانية, غضب الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهورهما في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو المتداول أظهر الفتاة وهي تتبادل الأحضان مع بلوغر معروف على السوشيال ميديا, وذلك بعد لقاء جمعهما بالقاهرة.

وفي أول ردة فعل خرجت التيكتوكر المعروفة باسم “البشوشة”, في مقطع فيديو أقرت فيه بالواقعة وذكرت أنها تفاجأت بانتشار المقطع بعد عودتها للمنزل.

وقالت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أنها وجدت توبيخ من أسرتها بعد عودتها وذكرت أن غلطتها الوحيدة تمثل في تصويرها المقطع في بث مباشر “لايف”.

