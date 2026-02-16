شاهد بالفيديو.. عريس سوداني يحتفل مع عروسته من رأس السفينة على طريقة “تايتنك” وساخرون: (أب جيقة وأم جيقة أقعدوا ساي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو قوبل بسخرية واسعة من الجمهور على السوشيال ميديا السودانية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المقطع أظهر عريس سوداني, يحتفل مع عروسته على طريقة اللقطة الشهيرة في الفيلم الأمريكي, الرومانسي “تياتنك”. https://www.facebook.com/share/r/1Cby3Mb2BS/ العريس, ظهر وهو يحضن عروسه, من الخلف في يخت صغير, ويديهما لأعلى بنفس طريقة “جاك وروز”, في الفيلم الشهير. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد قابل المعلقين المقطع بتعليقات ساخرة أبرزها: (أب جيقة وأم جيقة أقعدوا ساي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

