شاهد بالصورة والفيديو.. سوداني ينشد أبيات قوية يمجد فيها القوات المسلحة في حضور “البرهان” وقائد الجيش يتجاوب معه: “أبشر”

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من زيارة رئيس مجلس السيادة, القائد العام للجيش, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, لمنطقة “أبو دليق”. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد التقى رئيس مجلس السيادة خلال زيارته بأعيان المنطقة التي تقع بمحلية شرق النيل. وخلال الزيارة قام شاعر أبو دليق, بإلقاء أبيات شعر قوية في حق الجيش وقاداته تفاعل معها الفريق عبد الفتاح البرهان, بعبارة “أبشر”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

