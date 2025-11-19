شاهد بالفيديو.. بعد أن أقاموا له سرادق عزاء.. شاب سوداني يفاجئ أسرته بأنه على قيد الحياة بعد ظهوره في مكالمة فيديو وأحد أقاربه يطالبه بالعودة سريعا: (تعال الصباح بدري عشان تلحق فطور فراشك)

فاجأ شاب سوداني, أسرته وأقاربه بمكالمة فيديو أثبت لهم بها أنه على قيد الحياة وذلك بعد أن أقاموا له سرادق عزاء بالحي بعد سماعهم خبر رحيله.

وبحسب مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي رصده محرر موقع النيلين, فقد تحول العزاء لفرح بعد إطلاق النساء للزغاريد فرحاً بظهوره.

أحد أقارب الشاب أثار ضحكات جمهور مواقع التواصل بمطالبته الشاب بالعودة للحي سريعاً وفي الصباح الباكر قائلاً: (تعال الصباح بدري عشان تلحق فطور فراشك).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)