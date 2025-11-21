انت الان تتابع خبر المفوضية: العدد النهائي للطعون بنتائج الانتخابات بلغ 872 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المفوضية في بيان مقتضب، ورد لـ الخليج 365، ان "العدد النهائي للطعون بنتائج الانتخابات بلغ 872".وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت الإثنين الماضي (17 تشرين الثاني 2025)، النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب في التصويت العام والخاص، فيما أعلنت فتح باب الطعون على النتائج لمدة 3 أيام