مصدر: جميع الاسماء المتداولة بمواقع التواصل والاخبار لتولي منصب رئيس الوزراء غير صحيحة

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "جميع الاسماء المتداولة بمواقع التواصل والاخبار لتسنم منصب رئيس الوزراء عارية عن الصحة".

وتتداول مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج السياسية والاخبار العديد من الاسماء السياسية على انها مرشحة لتولي منصب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة.