مبعوث ترامب في العراق: أتطلع لزيارة العراق قريبًا والاجتماع مع قادته الرئيسيين

بغداد - ياسين صفوان - وقال سافيا في تدوينة على (اكس)، تابعتها الخليج 365، انه "أتطلع إلى زيارة العراق قريبًا والاجتماع مع قادته الرئيسيين".واشار الى انه "لقد أحرز العراق تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الثلاث الماضية، ونأمل أن يستمر هذا التقدم في الأشهر المقبلة".

وتابع: "وفي الوقت نفسه، نتابع باهتمام عملية تشكيل الحكومة الجديدة. ومن الواضح أن الولايات المتحدة لن تقبل أو تسمح بأي تدخل خارجي في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

