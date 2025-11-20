شكرا لبحثكم عن خبر المحافظ بن ماضي يدشّن "الهاكثون الأول لريادة الأعمال والابتكار" بجامعة حضرموت ويؤكد أهمية الحدث في تحويل الطلاب إلى "قادة مشاريع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - "

المكلا|20 نوفمبر 2025| إعلام حضرموت

دشّن محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم في المكلا، فعاليات "الهاكثون الأول لريادة الأعمال والابتكار" الذي تنظمه جامعة حضرموت ممثلةً في نيابة شؤون الطلاب خلال الفترة من 20 إلى 26 نوفمبر 2025م.

وطاف المحافظ ومعه رئيس جامعة حضرموت الأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش، ووكيل المحافظة المساعد المهندس هشام محمد السعيدي، بأجنحة الهاكثون الذي يُقام في قاعة الأستاذ الدكتور علي هود باعباد للمؤتمرات والمعارض، برئاسة جامعة حضرموت، متعرّفًا إلى نماذج الإبداع والمشاريع التقنية التي ستغذي سوق العمل، والأفكار التكنولوجية الواعدة للشباب، وخطط تحويلها إلى مشاريع ناشئة.

واستمع المحافظ من نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب الأستاذ الدكتور سالم مبارك العوبثاني، إلى شرح لمكونات وأهداف الهاكثون الأول لريادة الأعمال والابتكار، الذي يُعد منصة شاملة ومكثفة تستهدف تحويل الأفكار الريادية للطلاب والخريجين إلى مشاريع ملموسة، عبر توفير الدعم والتدريب، وربطهم مباشرة بسوق العمل والاستثمار.

كما يستهدف الحدث إبراز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار داخل الجامعة، لتمكين الأجيال الشابة من تطوير مهاراتهم ليصبحوا قادة مشاريع بدلاً من أشخاص باحثين عن وظائف.

ونقل محافظ حضرموت، تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس والحكومة، إلى قيادة ومنتسبي وطلاب جامعة حضرموت.

وأكد المحافظ أن تنظيم هذا الهاكثون يعد إعلانًا بأن جامعة حضرموت قد وضعت نفسها في صدارة المشهد العلمي والإبداعي، مشيدًا بدور الجامعة التنويري في خدمة المجتمع من خلال دعم الخريجين وتوفير التدريب اللازم وربطهم بشبكات ومؤسسات سوق العمل والاستثمار.

وأشار المحافظ إلى أن السلطة المحلية في محافظة حضرموت تضع التعليم في مقدمة أولوياتها، موضحًا أن الاهتمام يشمل مسيرة التعليم العام والفني والجامعي على حد سواء؛ إيمانًا بأن بناء الإنسان هو أساس التنمية المستدامة.

وأجمل الأستاذ بن ماضي إشادته بالجهود الاستثنائية التي يبذلها رئيس الجامعة الدكتور محمد سعيد خنبش وقيادتها، وهيئة التدريس ومنسوبو الجامعة، لافتًا إلى ما حققته الجامعة مؤخرًا من تقدم ملموس في التصنيفات المرموقة، وما تم إنجازه في ربط علاقاتها العلمية على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال الاتفاقيات العلمية وتبادل الخبرات، مؤكدًا أن هذه الجهود هي الضمانة لمخرجات تعليمية تلامس احتياجات سوق العمل، مؤكدًا مواصلة الدعم لجامعة حضرموت لتواصل دورها الريادي والتنويري.

بدوره أكد رئيس جامعة حضرموت الأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش أن الهاكثون الأول لريادة الأعمال يستهدف تحقيق ستة أهداف رئيسة، أبرزها دعم الخريجين بورش عمل متخصصة، والدعم والإرشاد للمشاريع الريادية عبر مركز ريادة الأعمال والابتكار، بالإضافة إلى التحفيز التنافسي، وربط رواد الأعمال بالمستثمرين، وبناء شبكات مهنية واسعة.

وتشمل الفعاليات عرض نحو (40) مشروعًا رياديًا و(50) وحدة منتجة، وعرض لشهادات براءات الاختراع، ومسابقات للمشاريع الريادية لاختيار أفضل المشاريع الواعدة، وفعاليات مرافقة تشمل ندوة عن الذكاء الاصطناعي في ريادة الأعمال والابتكار، وورشة عمل حول "غسيل الأموال".

إلى ذلك، افتتح محافظ حضرموت ورئيس الجامعة، مركز دعم المشاريع الريادية والابتكار بنيابة شؤون الطلاب برئاسة الجامعة، الذي تتركز رسالته في تعزيز الابتكار والريادة للطلاب والخريجين، إذ يُقدم خدماته عبر وحدات تكوينية أساسية تشمل حاضنة الأعمال، وجناح الوحدات المنتجة، وصندوق التمويل اللازم للمشاريع الريادية.

وجرى خلال الفعالية، توقيع مذكرات تفاهم بين جامعة حضرموت وغرفة تجارة وصناعة حضرموت، ومؤسسة الأمل للتدريب وريادة الأعمال، ووكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر؛ للتنسيق في مجال التدريب والتأهيل، ودعم المشاريع الريادية، فيما وُقعت مذكرة تفاهم مع منظمة شباب بلا حدود؛ لتشغيل مركز خدمات الشباب بالجامعة.

حضر الفعالية، نائبا رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور عبدالله صالح بابعير، ولشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سالم فرج بامسعود، وعدد من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعة.