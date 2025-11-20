BitMine تواجه خسائر بمليارات الدولارات مع تصاعد تهديد صندوق الإيثر المحصَّص من BlackRock لشركات الخزائن الرقمية

تام شمس - الخميس 20 نوفمبر 2025 10:43 مساءً - BitMine تواجه حالياً خسائر غير محققة تبلغ 3.7 مليارات دولار مع تزايد القلق حول قدرة شركات الخزائن الرقمية (DATs) على الاستمرار، بالتزامن مع دخول BlackRock على خط المنافسة عبر صندوق إيثر مُحصَّص (staked ETH) منخفض التكلفة قد يغيّر قواعد اللعبة.

وفقاً لتقرير بحثي صدر الخميس من شركة 10x Research، تمتلك BitMine أكبر شركة مدرجة من حيث رصيد الإيثر حوالي 3.56 ملايين ETH بقيمة تقارب 10.7 مليارات دولار، لكنها اشترتها بمتوسط 4,051 دولاراً للعملة، ما يعني أنها منخفضة بنحو 1000 دولار لكل ETH عند الأسعار الحالية.

التراجع الحاد في صافي قيمة الأصول (NAV) لهذه الشركات يجعل جذب مستثمرين جدد أكثر صعوبة، بينما يجد المساهمون الحاليون أنفسهم في وضع يشبه “فندق كاليفورنيا”، كما وصفه ماركوس ثيلين مؤسس 10x Research:

يمكنهم الدخول بسهولة عبر علاوة السعر، لكن الخروج يصبح مؤلماً عندما تختفي تلك العلاوة ويضطرون للبيع بخسارة كبيرة.

أشار ثيلين أيضاً إلى أن شركات الخزائن الرقمية على عكس صناديق المؤشرات المتداولة تعتمد هياكل رسوم معقدة وأقرب إلى صناديق التحوط، ما يجعل العوائد الفعلية أقل بكثير مما تبدو عليه.

سعر BitMine وإيثريوم (الجانب الأيمن). المصدر: 10X Research

تُقارن نسبة mNAV بين قيمة المؤسسة السوقية وقيمة حيازاتها من العملات الرقمية.

القيمة فوق 1 تعني إمكانية جمع رأس مال جديد بسهولة، بينما تعرقل القيم دون 1 التوسع وضخ استثمارات جديدة.

وبحسب موقع Bitminetracker:

نظرة عامة على BitMine، الحيازات، ومؤشرات الأسهم. المصدر: Bitminetracker.io

تمتلك BitMine نحو 3.56 ملايين ETH تُقدر قيمتها بحوالي 10.7 مليارات دولار، أي ما يعادل 2.94% من إجمالي المعروض من الإيثر. متوسط سعر الشراء للشركة هو 4,051 دولاراً لكل ETH.

DATs أخرى، مثل Strategy وMetaplanet وSharplink Gaming وUpexi وDeFi Development Corp، شهدت أيضاً انخفاضات حادة في نسب mNAV الخاصة بها.

BlackRock تضغط على DATs بصندوق إيثر مُحصَّص منخفض التكلفة

سجّلت BlackRock صندوق Ether Trust في ولاية ديلاوير، وهي خطوة أولى نحو صندوق ETH مُحصَّص قد يمنح المستثمرين عائداً عبر الحصص، لكن برسوم إدارة لا تتجاوز 0.25% أقل بكثير من التكلفة الضمنية لهياكل DAT.

يقول تقرير 10x Research إن صندوقاً كهذا قد يوجِّه ضربة مباشرة إلى شركات مثل BitMine وMetaplanet وSharplink Gaming وغيرها التي تراجعت نسب mNAV لديها إلى ما دون المستويات التي تسمح لها بجمع رأس مال إضافي.

وتأتي هذه الخطوة بعد إطلاق منتجات منافسة من REX-Osprey وGrayscale في سبتمبر وأكتوبر.

في ظل هذه التحولات، تواجه DATs احتمالاً متزايداً بأن المستثمرين سيعيدون تخصيص أموالهم من النماذج عالية التكلفة إلى صناديق الإيثر المُحصَّص منخفضة الرسوم، خصوصاً مع تعمّق خسائر الشركات التي تراهن على الاحتفاظ بالإيثر طويل الأمد.