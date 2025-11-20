صناديق ETF الأمريكية للبيتكوين توقف موجة الخسائر بعد خمسة أيام مع عودة السعر فوق 92 ألف دولار

تام شمس - الخميس 20 نوفمبر 2025 10:43 مساءً - أوقفت صناديق البيتكوين الفورية المدرجة في الولايات المتحدة سلسلة تدفقات الخروج التي استمرت خمسة أيام، لتسجّل تدفّقات داخلة بقيمة 75.4 مليون دولار يوم الأربعاء، تزامناً مع استعادة البيتكوين مستوى 92 ألف دولار.

بيانات Farside Investors أوضحت أن التدفقات كانت بقيادة صندوق BlackRock iShares Bitcoin Trust المُرمز (IBIT) الذي جذب 60.6 مليون دولار رغم أن هذا المبلغ لا يعوّض بعد خروج 523 مليون دولار من الصندوق في اليوم السابق. كما شهد صندوق Grayscale Bitcoin Mini Trust المُرمز (BTC) يوماً إيجابياً بإدخالات بلغت 53.8 مليون دولار.

في المقابل، سجّلت صناديق Fidelity وVanEck للبيتكوين الفوري تدفّقات خارجة مجتمعة بنحو 39 مليون دولار في اليوم نفسه.

تزامن هذا الارتداد مع استعادة البيتكوين مستوى 92 ألف دولار، ما يشير إلى بداية استقرار طفيف بعد التراجع المتواصل منذ بداية الأسبوع.

بيانات CoinGecko أظهرت أن البيتكوين لامس 92 ألف دولار يوم الأربعاء قبل أن يتراجع إلى 88,500 دولار يوم الخميس، بينما يتداول حالياً قرب 91,700 دولار.

الصورة: تدفّقات صناديق ETF للبيتكوين (بالمليون دولار). المصدر: Farside Investors.

صناديق ETFs تفقد ما يقارب 3 مليارات دولار في نوفمبر

سلسلة الأيام الخمسة من التدفقات الخارجة التي شملت أكثر من 868 مليون دولار في 13 نوفمبر ونحو 500 مليون دولار في 14 نوفمبر جاءت ضمن موجة عالمية من عمليات البيع في منتجات ETP المرتبطة بالكريبتو.

البيانات اليومية لـ Farside تظهر أن عمليات البيع تركزت في عدد من الصناديق، إذ سجّل صندوق Fidelity FBTC عمليتي خروج ضخمتين بقيمة 132.9 مليون دولار و 119.9 مليون دولار توالياً الأسبوع الماضي. كما شهدت Bitwise وArk وInvesco سلسلة أيام متتالية من التدفقات الخارجة.

كما ذكرت Cointelegraph سابقاً، سجّلت منتجات الكريبتو المتداولة في البورصة ملياري دولار من التدفقات الخارجة الأسبوع الماضي وهو أكبر خروج أسبوعي منذ فبراير. وتشير بيانات CoinShares إلى أن 97% من هذه التدفقات مصدرها منتجات أمريكية.

حتى الآن، فقدت صناديق البيتكوين الفورية الأمريكية قرابة 3 مليارات دولار في نوفمبر، مما يضعها على المسار لتجاوز شهر فبراير الذي شهد 3.56 مليارات دولار من التدفقات الخارجة كـ أسوأ شهر على الإطلاق.

ورغم أن تدفّقاً داخلاً بقيمة 75 مليون دولار يُعد صغيراً مقارنة بالخسائر الأخيرة، فإنه يشير إلى عودة شهية الاستثمار لدى بعض المشاركين. وتُظهر بيانات SoSoValue أن حجم التداول في صناديق ETF ارتفع إلى 6.89 مليارات دولار يوم الأربعاء، بزيادة تقارب 18% عن اليوم السابق، ما يعكس أن ليس كل المستثمرين يغادرون السوق فبعضهم يستغل الهبوط أو يعيد الدخول استعداداً لمحفزات نهاية العام.