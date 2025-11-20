شكرا لقرائتكم خبر عن الخريف السعودية تعلن ترسية مشروع مع المياه الوطنية في حفر الباطن والقيصومة بقيمة 221 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

يبدو أن طفرة الذكاء الاصطناعي لا يمكن إيقافها، لكن عددًا متزايدًا من المستثمرين والمراقبين يشعرون بالقلق من احتمال أن تكون هذه طفرة أشبه بفقاعة توشك على الانفجار.

فبعد ارتفاع مؤشر ناسداك التكنولوجي بأكثر من 50% منذ أدنى مستوياته في أبريل، شهد المؤشر تراجعًا يقارب 5% خلال هذا الشهر. ويخشى المستثمرون أن يستغرق الأمر وقتًا أطول من المتوقع لتحقيق الأرباح الكبيرة من تريليونات الدولارات التي ضخّوها في موجة التكنولوجيا التالية.

أولئك الذين شهدوا فقاعة الدوت كوم وانفجارها مطلع الألفية، يقولون إن بعض مظاهر الحماس الحالية تشبه تلك الفترة. أما المتفائلون فيعتقدون أن الوضع مختلف هذه المرة.

وقد قادت شركة إنفيديا للرقائق المتخصصة في الذكاء الاصطناعي موجة الارتفاع في أسواق الأسهم، لتصبح الشركة الأكثر قيمة في العالم مدفوعة بحماس المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي. فالشركة، التي تتخذ من سانتا كلارا مقرًا لها، تنتج رقائق متقدمة تستخدمها شركات التكنولوجيا في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والروبوتات وغيرها.

وكان المستثمرون المتفائلون والمتشائمون على حد سواء ينتظرون ما ستقوله إنفيديا بشأن وضع أعمالها في تقرير أرباحها الفصلية الأربعاء. وقد أبقت الشركة الآمال حيّة بعدما أعلنت أن أرباحها وتوقعاتها المستقبلية جاءت أفضل من تقديرات المحللين. وقفز سهمها بأكثر من 4% في تعاملات ما بعد الإغلاق المبكرة.

وقال الرئيس التنفيذي لإنفيديا، جنسن هوانغ، في مكالمة عقب إعلان النتائج:

"كان هناك الكثير من الحديث حول فقاعة الذكاء الاصطناعي. ومن وجهة نظرنا، نرى شيئًا مختلفًا تمامًا… وللتذكير، إنفيديا ليست مثل أي مسرّع آخر. نحن نتفوق في كل مراحل الذكاء الاصطناعي."

ومن وسائل التواصل الاجتماعي إلى السيارات ذاتية القيادة، شدد هوانغ على أن الذكاء الاصطناعي القادر على توليد المحتوى وأداء المهام دون تدخل بشري سيؤثر على كل قطاع.

وقد تساعد نتائج إنفيديا في إحياء موجة الصعود المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، لا يزال المستثمرون والمحللون قلقين بشأن ما إذا كانت أسعار الأسهم المرتفعة مبررة لجميع الشركات الداخلة في سباق الذكاء الاصطناعي. فبعد فقاعة الدوت كوم، اختفت الكثير من الشركات، لكن الشركات التي نجت أصبحت اليوم من بين الأكبر والأكثر ربحية في العالم.

إن التقييمات المرتفعة جدًا لعمالقة التكنولوجيا في وادي السيليكون ولغيرهم من اللاعبين الكبار في سباق الذكاء الاصطناعي دفعت المستثمرين للتساؤل حول موعد وكيفية تحقق رهاناتهم على مستقبل التكنولوجيا. لقد أصبحت مصائر شركات التكنولوجيا أكثر ترابطًا مع ضخها مئات مليارات الدولارات في بعضها البعض، إضافة إلى الإنفاق على مراكز البيانات، وأبحاث الذكاء الاصطناعي، وحزم التعويضات السخية للموظفين.

وفي سبتمبر، قالت إنفيديا إنها تخطط لاستثمار ما يصل إلى 100 مليار دولار في شركة أوبن إيه آي — صانعة تشات جي بي تي — لتمويل بناء ضخم لمراكز بيانات تستضيف المعدات المستخدمة لتخزين ومعالجة كميات هائلة من المعلومات اللازمة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي. وقد التزمت أوبن إيه آي أيضًا بشراء رقائق إنفيديا بما لا يقل عن 10 جيجاوات لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب مذكرة بحثية من New Street Research في أكتوبر، قد تصل النفقات الرأسمالية المطلوبة لتلبية احتياجات أوبن إيه آي من القدرة الحاسوبية إلى 130 مليار دولار بحلول عام 2027، ما يعني أن أوبن إيه آي وحدها قد تنفق 52 مليار دولار على تقنيات إنفيديا.

ورغم تقييمها الضخم الذي يبلغ نحو 500 مليار دولار، لا تزال أوبن إيه آي تخسر مليارات الدولارات مع استمرارها في الإنفاق على البنية التحتية، والقدرات الحاسوبية، والنفقات الأخرى.

وقال الرئيس التنفيذي لـ أوبن إيه آي ، سام ألتمان، في حديث بجامعة ستانفورد العام الماضي: "سواء خسرنا 500 مليون دولار سنويًا أو 5 مليارات أو 50 مليارًا، فهذا لا يهم. لا أهتم حقًا. الأمر سيكون مكلفًا… لكنه يستحق ذلك تمامًا."

لكن مع تراكم الخسائر، ارتفع قلق المستثمرين.

فقد قال نحو 45% من مديري الصناديق العالميين الذين شملهم استطلاع بنك أوف أميركا إن هناك "فقاعة ذكاء اصطناعي" قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد والأسواق.

وسيستمر الجدل حول ما إذا كانت هناك فقاعة بالفعل.

وقال صامويل هاموند، كبير الاقتصاديين في مؤسسة American Innovation، إنه لا يعتقد أن استثمارات الذكاء الاصطناعي في فقاعة، لكنه يرى أن هناك رابحين وخاسرين محتمَلين: "الشركات التي تحصل على تقييمات ضخمة فقط لأنها أضافت كلمة الذكاء الاصطناعي إلى رسالتها، لكنها تفشل في التنفيذ، قد تنهار قيمتها إلى الصفر. لكن معظم نمو سوق الأسهم تقوده شركات التكنولوجيا ذات القيمة السوقية الكبيرة مثل إنفيديا وجوجل."

وأشار هاموند إلى أن شركات التكنولوجيا تموّل مشاريع مراكز البيانات الضخمة هذه عبر الأسهم وليس الديون، ما يقلل من احتمالات وجود فقاعة توشك على الانفجار.

وقال استراتيجيون في بنك الاستثمار غولدمان ساكس في ورقة بحثية صدرت في أكتوبر إن الشركات التكنولوجية، رغم وجود مخاطر الإفراط في الاستثمار، نجحت في تحقيق نمو في الأرباح وتحافظ على ميزانيات قوية: "رغم أن نجاح الشركات التكنولوجية المهيمنة واضح للعيان، فإن هذا لا يعني بالضرورة وجود فقاعة في السوق توشك على الانفجار."

أما غاري سميث، أستاذ الاقتصاد في كلية بومونا ومؤلف، فقد حذر من وجود فقاعة في الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى خسائر أوبن إيه آي ، والتمويل الدائري بين شركات التكنولوجيا، وحدود قدرات الذكاء الاصطناعي.

وكتب في مقال رأي على موقع MarketWatch بالاشتراك مع جيفري فانك، الكاتب والأستاذ المتقاعد: "إن أوبن إيه آي في وضع هش للغاية… وعندما تنفجر فقاعة الذكاء الاصطناعي، ستكون واحدة من أولى الضحايا."

وقد قارن بعض المحللين طفرة بناء مراكز البيانات بطفرة الاتصالات في التسعينيات، حين استثمرت الشركات 500 مليار دولار في مدّ كابلات الألياف الضوئية لتلبية اعتماد الإنترنت المتسارع، ما أدى إلى فائض ضخم من "الألياف المظلمة" التي بقيت بلا استخدام لسنوات، بعد أن تجاوزت القدرة الفعلية حركة البيانات.

وقال الرئيس التنفيذي لجوجل، ساندار بيتشاي، لهيئة الإذاعة البريطانية BBC، إن قطاع التكنولوجيا مرّ بفترات من المبالغة: "يمكننا النظر الآن إلى الإنترنت. كان هناك بوضوح الكثير من الاستثمار الزائد… لكن لا أحد يشك اليوم في أن الإنترنت كان تحولًا عميقًا."