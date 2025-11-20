شكرا لقرائتكم خبر مجموعة سوميه التعليمية تُبرز دورها المتنامي في بناء منظومة مستدامة للكفاءات في قطاع الضيافة بالمملكة العربية السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شبكة تعليمية وطنية جديدة في قطاع الضيافة تنطلق بموجب شراكة مدتها 25 عامًا بين مجموعة سوميه التعليمية وشركة تنمية المالية، وذلك خلال فعاليات قمة TOURISE 2025، مع افتتاح أولى الفروع في الرياض وجدة، والتوسع لاحقًا في مختلف أنحاء المملكةبينما تواصل المملكة العربية السعودية تسريع خطواتها نحو التحول إلى قوة سياحية عالمية، تؤكد مجموعة سوميه التعليمية "Sommet Education" التزامها الراسخ بتطوير منظومة تعليمية مستدامة في قطاع الضيافة داخل المملكة.

وفي مقابلة على هامش قمة TOURISE 2025، استعرض أدريان أرتيموف، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة سوميه التعليمية، دور الشراكة طويلة الأمد مع وزارة السياحة في رسم ملامح مستقبل الكفاءات الوطنية، وتعزيز مكانة المملكة كقوة ناشئة على الساحة العالمية في التعليم السياحي والفندقي.

وتحدّث أرتيموف عن العلاقة الممتدة التي تجمع مجموعة سوميه التعليمية بالمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن المجموعة تعمل على تعزيز حضورها في المملكة بهدف تمكين الشباب السعودي من الوصول إلى خبرات عالمية رفيعة المستوى في قطاع الضيافة.

لكنّه أشار إلى أنه بالرغم من تجذّر ثقافة الضيافة في المجتمع السعودي، لا يزال القطاع يواجه تحديًا جوهريًا يتمثل في ضعف الوعي بالصناعة. وقال أرتيموف: "العديد من الشباب لا ينظرون إلى الضيافة كمجال مهني للمستقبل، ولهذا عملنا مع وزارة السياحة على إطلاق مبادرات تهدف إلى تغيير هذه النظرة السائدة".

ومنذ عام 2022، استقبلت مجموعة سوميه التعليمية ما يقرب من 6,500 طالب وطالبة من المملكة العربية السعودية في مختلف فروعها، وأطلقت برامج تدريبية متخصصة في خدمة العملاء، وتجربة الضيوف الفاخرة، وإدارة الأغذية والمشروبات، وتشغيل الفنادق. وأكد أرتيموف أن هذه الجهود تُعد جزءًا أساسيًا في دعم وزارة السياحة لرفع مستوى الوعي وتهيئة جيل جديد من الكفاءات الوطنية المتخصصة في قطاع الضيافة.

وشدّد أرتيموف على أن التكنولوجيا والابتكار يشكّلان عنصرًا أساسيًا في المنهج التعليمي العالمي لمجموعة سوميه، وسيكون لهما دورٌ أكثر محورية ضمن البرامج التعليمية المخصصة للمملكة العربية السعودية.

وأشار قائلاً: "الذكاء الاصطناعي يُعد قوة محركة تُحدث تحولات جذرية في مختلف القطاعات، بما في ذلك السياحة". وأضاف: "المملكة العربية السعودية حريصة على دمج التكنولوجيا ومكونات الذكاء الاصطناعي في التعليم، ونحن نعمل بشكل وثيق مع شركائنا في الجهات الحكومية لإدخال هذه العناصر المستقبلية ضمن تجربة التعليم في السعودية".

وسيتم دمج مفاهيم ريادة الأعمال والتحوّل الرقمي والمهارات التقنية في كافة المناهج الدراسية، بهدف إعداد الخريجين لقطاع يشهد تحولات متسارعة نحو الأتمتة والتخصيص واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.

السعودية كمركز عالمي للتعليم السياحي والفندقي

وفي حديثه عن المستقبل، قال أدريان أرتيموف إن المملكة العربية السعودية تستعد لتصبح مركزًا محوريًا ضمن شبكة سوميه التعليمية الدولية، إلى جانب مؤسسات تعليمية مرموقة مثل "ليه روش" و"غليون".

وعلى المدى القريب، يتركّز الاهتمام على التدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل الفورية، على أن تتبعه برامج التعليم العالي المصممة لتحفيز السعوديين على بناء مسارات مهنية طويلة الأمد وتولّي مناصب قيادية في قطاعي السياحة والضيافة.

وقال: "المملكة العربية السعودية بدأت بالفعل تكتسب نفوذًا متزايدًا على الساحة العالمية، ليس فقط في مجال السياحة، بل أيضًا في مجال التعليم المرتبط بقطاع الضيافة. وتؤكد فعاليات مثل قمة TOURISE والجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة على دور المملكة القيادي المتنامي".

إعلان استراتيجي لدعم المبادرة

أحدث الخطوات في هذا المسار تمثلت في شراكة "تنمية المالية" مع مجموعة سوميه التعليمية، الشركة الأم لعدد من أبرز المؤسسات التعليمية العالمية مثل "ليه روش"، و"إيكول دوكاس"، و"معهد غليون للتعليم العالي"، والتي تعد من الأفضل والابرز على مستوى العالم وفقا للتصنيفات المعتمدة الدولية. وتنص الاتفاقية الحصرية الممتدة لـ 25 عامًا على تأسيس وتشغيل منظومة متكاملة للتعليم والتدريب في قطاع الضيافة داخل المملكة.

وخلال قمة "TOURISE 2025"، تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة تنمية المالية وشركة وادي جدة، الذراع الاستثماري لـ "جامعة الملك عبدالعزيز"، لاستكشاف إمكانية إنشاء حرم جامعي جديد في جدة يقدّم برامج "ليه روش" و"إيكول دوكاس". ومن المقرر إنجاز دراسات الجدوى والحصول على الموافقات اللازمة خلال المرحلة المقبلة، على أن يتم افتتاح الحرم الأول في عام 2026، مع التركيز في البداية على التدريب المهني باعتباره الحاجة الأكثر إلحاحًا لدعم مشاريع المملكة العملاقة.

وتشكل هذه الاتفاقيات الأساس لإطلاق شبكة تعليمية وطنية، تبدأ من الرياض وجدة، وتتوسع تدريجيًا لتشمل المناطق الغربية والجنوبية والشرقية من المملكة، بهدف ضمان وصول شامل على مستوى المملكة للتعليم المتخصص في مجالي السياحة والضيافة.