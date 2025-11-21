الأسهم الأمريكية تمحو مكاسبها وتعكس اتجاهها نحو هبوط حاد في ختام التداولات

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الخميس ماحية كافة المكاسب القوية التي حققتها في بداية الجلسة، لكن رهان تثبيت الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي أثار المخاوف في وول ستريت مما تسبب في انتهاء الصعود القوي المرتبط بأسهم الذكاء الاصطناعي بعد صدور نتائج إنفيديا.



يأتي ذلك بعد صدور تقرير الوظائف الشهري عن شهر سبتمبر أيلول والذي أظهر إضافة الاقتصاد الأمريكي 119 ألف وظيفة، وهو ما جاء أعلى من التوقعات البالغة 50 ألف وظيفة، ومقارنة بفقدان 4 آلاف وظيفة في أغسطس آب.



وأعرب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عن تبنيهم لهجة حذرة بشأن قرار الاحتياطي الفيدرالي القادم حيث يرون الحاجة إلى تثبيت الفائدة لا خفضها في اجتماع ديسمبر كانون الأول.



وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر أكتوبر، الصادر أمس الأربعاء، أن مسؤولي البنك كانوا منقسمين بشأن خفض أسعار الفائدة، وسط خلافات حول ما إذا كان تباطؤ سوق العمل أو استمرار التضخم يمثل التهديد الأكبر للاقتصاد.



ورغم أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أقرت خفضاً في الاجتماع، فإن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة بات أقل وضوحاً. وامتدت الخلافات إلى توقعات ديسمبر، إذ أبدى عدد من المسؤولين شكوكاً بشأن الحاجة إلى خفض إضافي كان المستثمرون يترقبونه على نطاق واسع، وقال “العديد” منهم إن لا حاجة لمزيد من الخفض على الأقل خلال عام 2025.



وجاء في المحضر: “رأى عدد من المشاركين أن خفضاً إضافياً قد يكون مناسباً في ديسمبر إذا تطوّر الاقتصاد كما يتوقعون خلال الفترة بين الاجتماعين. وأشار العديد من المشاركين إلى أنه، وفقاً لسيناريوهاتهم الاقتصادية، سيكون من المناسب الإبقاء على نطاق الفائدة دون تغيير لبقية العام.”



وفي لغة الفيدرالي، يشير مصطلح "العديد" إلى عدد أكبر من "عدد من"، ما يعني ميلاً ضد خفض الفائدة في ديسمبر. لكن مصطلح “المشاركين” لا يشير بالضرورة إلى الأعضاء أصحاب حق التصويت. فبينما حضر الاجتماع 19 مشاركاً، يملك 12 فقط حق التصويت، ما يجعل اتجاه الأصوات الفعلية غير واضح.



تتسق تلك الإشارات مع تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع، حين قال إن خفض ديسمبر “ليس أمراً مفروغاً منه”.



وعند إغلاق الجلسة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.8% (ما يعادل 386 نقطة) إلى 45752 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 46856 نقطة وأقل مستوى عند 45728 نقطة.



وتراجع إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.5% (ما يعادل 103 نقاط) إلى 6538 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 6770 نقطة وأقل مستوى عند 6534 نقطة.



وهبط مؤشر ناسداك بنسبة 2.2% (ما يعادل 486 نقطة) إلى 22078 نقطة، في حين بلغ أعلى مستوى عند 23147 نقطة وأقل مستوى عند 22043 نقطة.