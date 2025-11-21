اليابان | سحر الخريف الياباني في كاماكورا: رحلة بين الألوان القرمزية والذهبية الساحرة

يُعد التجول بين معابد ومزارات كاماكورا في فصل الخريف تجربةً آسرة تمزج بين عبق التاريخ وجمال الطبيعة. ففي هذا الموسم، تتحول المدينة القديمة إلى لوحة مبهرة تكتسي بألوان القيقب القرمزية وأوراق الجنكة الذهبية، مما يجعل كل خطوة بين أروقتها وكأنها رحلة عبر الزمن تتناغم فيها الروح اليابانية مع سحر الخريف.

الألوان الموسمية في محيط حي ”كيتا كاماكورا“

تتألق ساحات المزارات والمعابد في مدينة كاماكورا بألوانها الزاهية طوال العام. ومع نهاية فصل الصيف، تتفتح أزهار البرسيم الشجيري وزهرة العنكبوت الحمراء، ويتلوها بريق أشجار الجنكة الذهبية وأوراق القيقب الحمراء النارية.

يمكن بدء النزهة الخريفية في كاماكورا من معبد جوتشيجي، أحد خمسة معابد زن العظيمة في المدينة (غوزان)، على بُعد خطوات من محطة قطار كيتا-كاماكورا التابعة لخطوط جي آر. أمام القاعة الرئيسية، يغطي الفناء بساط من أوراق الجنكة الذهبية، تتلألأ بأشعة الشمس لتخلق منظرًا شاعريًا يجذب الزوار. ويحرص القائمون على المعبد على عدم إزالة الأوراق المتساقطة، ليتمكن الزوار من الاستمتاع بالمنظر الطبيعي الخلاب على مدار الموسم.



كساء ذهبي من أوراق الجنكة تمتد أمام القاعة الرئيسية لمعبد ”جوتشيجي“. (© هارادا هيروشي)

وعلى الجهة المقابلة من خطوط السكة الحديدية، يقع مدخل معبد ”ميغيتسوئن“، المشهور بأزهار الكوبية في أوائل الصيف. ومشهد الخريف فيه لا يقل سحرًا، إذ يمكن تأمله من خلال نافذته الدائرية الشهيرة المُسماة ”نافذة التنوير“. وتصطفّ الحشود الطويلة في شهر يونيو/ حزيران، لكن المكان يكون أقل ازدحامًا في فصل الخريف، مما يمنح المصورين فرصة مثالية لالتقاط المشهد بألوانه الموسمية الزاهية.



تتألق ألوان الخريف الزاهية من خلال ”نافذة التنوير“ في معبد ”ميغيتسوئن“. (© هارادا هيروشي)

وبالعودة إلى الطريق الرئيسي ومتابعة السير متجاوزين معبر السكك الحديدية سنصل إلى معبد كينتشوجي، وهو أول دير مخصّص بالكامل لتدريب رهبان الزِنّ في اليابان، أُسِّس عام 1253، ويُعتبر الأعلى مرتبة بين معابد ”غوزان“ الخمسة في كاماكورا. ويمكن للزوار اتباع المسار الجانبي إلى اليسار، حيث تتلألأ عناقيد أشجار القيقب تحت أشعة شمس الخريف.



توهج أوراق القيقب في الجهة المقابلة للقاعة الرئيسية لمعبد كينتشوجي. (© هارادا هيروشي)

المحميات الخريفية في التلال الشرقية

وإذا توجهنا إلى المزارات والمعابد المتواجدة على تلال كاماكورا الشرقية الخضراء. على بُعد عشر دقائق بالحافلة من محطة كاماكورا، سنصل إلى ˮكاماكوراغو“، وهو معبد حديث نسبيًا بُني قبل حوالي 160 عامًا، ويُقام فيه عروض ˮتاغيكي نو“ الشهيرة (العروض المسرحية المضاءة بنيران المشاعل) كل خريف. وينصح بزيارة المعبد عند الغسق لمشاهدة أشجار القيقب القرمزية الزاهية بالقرب من مكتب المعبد الإداري، مُضاءةً بأضواء الفوانيس الخافتة.



أشجار القيقب الحمراء المتوهجة تحيط بمكتب المعبد الإداري في كاماكوراغو. (© هارادا هيروشي)

ومن هناك، يمكننا التحرك باتجاه الشمال الشرقي على منحدرٍ لطيف إلى ˮزويسينجي“، وهو معبدٌ منعزلٌ يقع بين تلالٍ غاباتٍ تتلألأ بألوان الخريف. ويُقال إن الراهب المؤسس ˮموسو سوسيكي“ (1275-1351) اختار هذا الموقع لتناغمه الخلاب مع مبادئ الزن.

وبعبور البوابة إلى القاعة الرئيسية، نجد الأجواء مُحاطة بأشجار القيقب الحمراء والذهبية. ويتميّز المعبد بجماله الأخّاذ خاصة بعد المطر، حيث تُشكّل الأوراق المتساقطة فسيفساءً زاهية الألوان. وخلف القاعة، توجد حديقة صخرية نادرة منحوتة مباشرةً في واجهة جرفٍ ضخم. صممها الراهب ˮسوسيكي“ بنفسه، وهي موقعٌ خلابٌ مُصنّفٌ وطنيًا، وتحفةٌ فنيةٌ من تصاميم حدائق الزن المبكرة.



حديقة معبد ˮزويسينجي الحجرية“، المغطاة بأوراق الشجر المتساقطة، ذات إطلالات خلاَّبة خاصة بعد هطول الأمطار. (© هارادا هيروشي)

وجنوب معبد ˮزويسينجي“ بقليل، يقع معبد ˮجوميوجي“، وهو الخامس بين معابد كاماكورا الخمسة العظيمة. وقد كان في السابق مجمعًا ضخمًا يضم سبع قاعات رئيسية، ولم يبقَ منه اليوم سوى القاعة الرئيسية، وسقفها النحاسي الفخم شاهدًا على عظمة المعبد السابقة.

والحديقة ممتعةٌ على مدار السنة، حيث تتميز بأزهار البرقوق في أوائل الربيع، والفاوانيا في أواخره، والكريب ميرتل في الصيف. وفي الخريف، تتلألأ أوراق شجرة الجنكة الذهبية على سطح القاعة الرئيسية الواسع. وهناك عند ˮكيسينان“، وهو مقهى يقع في الحديقة، يمكننا الاستمتاع بشاي الماتشا بينما نطل على المناظر الطبيعية للحديقة. كما يستحق معبد ˮهوكوكوجي“، الذي يقع على بُعد مسافة قصيرة، الزيارة هو الآخر، وهو معبد يضم أكبر بستان خيزران في المدينة.



شجرة جنكة ذهبية خلف السقف النحاسي للقاعة الرئيسية لمعبد ˮجوميوجي“. (© هارادا هيروشي)

غابات الخيزران والإطلالات الليلية

شمال محطة كاماكورا، على الجانب الغربي من مسارات القطارات، يقع معبد ˮإيشوجي“، وهو وجهة شهيرة أخرى لمشاهدة ألوان الخريف. ويعد المعبد الوحيد المتبقي في المدينة والذي تديره راهبات. وكحال العديد من معالم مدينة كاماكورا، يُقدّم المعبد مناظر خلابة موسمية على مدار العام: أزهار البرقوق في أوائل الربيع، والكرز والويستيريا في منتصف الربيع، والكوبية في أوائل الصيف، وزنابق العنكبوت الحمراء في أوائل الخريف. كما يشتهر المعبد بوجود غابة خيزران لا يضاهيها في حجمها سوى غابة معبد ˮهوكوكوجي“. وفي الخريف، تُضفي أوراق الشجر الزاهية التي تُرى من خلال الخيزران الأخضر الطويل تباينًا مذهلاً.



التنزه بين أروقة غابة الخيزران في معبد إيشوجي تعطينا لمحات عن أوراق الخريف من زوايا مختلفة. (© هارادا هيروشي)

ونختتم نزهتنا الخريفية بزيارة ˮهاسيديرا“، على بُعد مسافة قصيرة من محطة كاماكورا على خط قطارات ˮإينودين“. ويُعرف هذا المعبد باسم معبد الزهور، ويضم أحد أكبر التماثيل الخشبية في اليابان، وهو تمثال ˮكانّون ذو الأحد عشر رأسًاˮ، والذي يبلغ ارتفاعه 9,18 مترًا. وفي السنوات الأخيرة، اكتسب المعبد شهرةً أيضًا بألوانه الخريفية المبهرة.

وتتميز الأراضي الفسيحة بوجود حديقة بها بركة محاطة بأشجار القيقب، مع وجود المزيد منها حول القاعة الرئيسية فوق الدرجات الحجرية. وتُضفي شجرة الجنكة الذهبية الشاهقة لونًا مميزًا، حيث يُضاهي ارتفاعها ارتفاع المبنى نفسه. ولا يُفوّت في معبد ˮهاسيديرا“ عرض الإضاءة الخريفية الوحيد في مدينة كاماكورا، وهو تجربة ليلية ساحرة تُقدم إطلالة مختلفة عن الأجواء النهارية.



يُعدّ تمثال كانّون المُذهّب في معبد ˮهاسيديرا“ أحد تماثيل كاماكورا الشهيرة، إلى جانب تمثال بوذا العظيم في معبد كوتوكوئن. (© هارادا هيروشي)



أشجار القيقب المضيئة تحيط ببركة المعبد. (© هارادا هيروشي)

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: جبل فوجي يظهر خلف ستار من أوراق الجنكة الذهبية في معبد كوميوجي. © هارادا هيروشي.)