القمح يواصل التراجع مع توقعات الأمطار ومبيعات الصادرات الأمريكية

واصلت أسعار القمح تراجعها يوم الخميس، حيث سجلت العقود المستقبلية للقمح في شيكاغو 5 إلى 6 سنتات منخفضة، بينما تراجعت عقود القمح عالي البروتين في كانساس سيتي 6 إلى 7 سنتات حتى منتصف الجلسة. وسجلت عقود القمح الربيعي في مينابوليس انخفاضًا يتراوح بين 5 و7¾ سنتات خلال اليوم.



وأفاد وزارة الزراعة الأميركية (USDA) عن بيع صادرات خاص بكمية 132 ألف طن متري من القمح الأبيض إلى الصين صباح اليوم.



أما مبيعات الصادرات هذا الأسبوع (الأسبوع المنتهي في 2 أكتوبر) فقد أظهرت بيع 887,864 طن متري من القمح، متجاوزة توقعات المحللين التي تراوحت بين 350,000 و600,000 طن، وهو أعلى مستوى لمبيعات القمح في السنة التسويقية.



ويتوقع هطول الأمطار في معظم مناطق السهل الجنوبي خلال الأسبوع المقبل، لتشمل أجزاء من مناطق زراعة القمح الطري (SRW). وتعتبر كميات الأمطار الأكبر متوقعة في تكساس وأوكلاهوما وأركنساس، حيث من المتوقع أن تتراوح بين 4 و6 بوصات، بينما من المتوقع أن تتجاوز كميات الأمطار الأخرى بوصة واحدة.



وأظهرت بيانات التزام المتداولين (COT) المؤجلة أن المضاربين أضافوا 1,474 عقدًا صافي قصير في قمح شيكاغو بحلول 30 سبتمبر ليصل الإجمالي إلى 99,209 عقود. أما في قمح كانساس سيتي، فقد أضافوا 3,569 عقدًا صافي قصير ليصل الإجمالي إلى 53,873 عقدًا.



كما أصدرت السعودية مناقصة لشراء 300,000 طن متري من القمح، مع موعد تقديم العروض يوم الجمعة. ومن جهة أخرى، قدرت شركة SovEcon محصول القمح الروسي لعام 2026 بنحو 83.8 مليون طن متري، منخفضًا عن تقديرات محصول 2025 البالغة 88.6 مليون طن متري.



الذرة



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار في نهاية الجلسة بنسبة 0.8% عند 4.37 دولار للبوشل.



الصويا



وتراجعت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير كانون الثاني بنسبة 1.1% إلى 11.22 دولار للبوشل.



القمح



وهبطت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار بنسبة 1.5% إلى 5.40 دولار للبوشل.