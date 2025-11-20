انت الان تتابع خبر السامرائي والخزعلي يبحثان أهمية إنجاز استحقاقات المرحلة المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال اعلام العزم في بيان، "التقى رئيس تحالف العزم المهندس مثنى السامرائي، الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، حيث تبادل الطرفان التهاني بمناسبة نجاح العملية الانتخابية، فيما تطرقا إلى تطورات المشهد السياسي بناءً على نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي في دورته السادسة".

وناقش السامرائي والخزعلي "أهمية إنجاز استحقاقات المرحلة المقبلة بما يلبّي تطلعات المواطنين ويعزز الاستقرار السياسي".

وأكد السّامرائي "ضرورة اختيار الشخصيات المؤهلة والكفوءة في المواقع التنفيذية المقبلة لتعزيز ثقة المواطن بالعملية السياسية وضمان تنفيذ البرامج التي تخدم العراقيين في المرحلة المقبلة".