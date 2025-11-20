اخبار العالم / اخبار العراق

مفوضية الانتخابات تعلن انتهاء مرحلة استقبال الطعون

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الخميس، عن انتهاء مرحلة استقبال الطعون بنتائج الانتخابات البرلمانية.

 

وأضافت، أن "تقديم الطعون ينتهي لغاية نهاية الدوام الرسمي لهذا اليوم"، مبينة أن "بعض المكاتب لا تزال مستمرة بإرسال الطعون".

 

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في (17 تشرين الثاني 2025)، النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب في التصويت العام والخاص، فيما أعلنت فتح باب الطعون على النتائج لمدة 3 أيام تنتهي اليوم الخميس.

