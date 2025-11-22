ادارة مكافحة المخدرات ولاية النيل الابيض تضع حدا لنشاط شبكة إجرامية متخصصة في الإتجار وتهريب الحبوب المخدرة

في إنجاز نوعي يهدف لتعزّيز جهود مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة في هذا السياق نجح فريق ميداني متخصص من إدارة مكافحة المخدرات بولاية النيل الأبيض في تفكيك شبكة إجرامية تنشط في ترويج الحبوب المخدرة بمدينة كوستي، وذلك عقب توفر معلومات دقيقة من فريق الميدان بالادارة قادت إلى تنفيذ عملية نوعية محكمة تحت إشراف مدير شرطة الولاية ومتابعة ميدانية من مدير ادارة مكافحة المخدرات.

وتعود تفاصيل الضبطية وفق متابعات المكتب الصحفي للشرطة عن توفر معلومات ميدانية حول نشاط أحد المروّجين بحي النصر، المدعو (ع.م.ن) بناءا علي ذلك باشر الفريق الميداني عمليات الرصد وتعقب نشاط المتهم الإجرامي لفترة زمنية معينة كشفت تفاصيل جديدة عن تورط المذكور في عمليات الإتجار والتهريب للحبوب المخدرة ومن خلال عملية مبايعة صورية مع المتهم لتسليم شحنة من الحبوب المخدرة نظير مبلغ مالي معين تم الإتفاق عليه وتم تحديد زمان وموقع تنفيذ العملية وفي لحظة إتمام الإتفاق وتسليم الصفقة ومن خلال كمين محكم أسفر عن ضبط المتهم وبحوزته عدد( 20 ) حبة من الحبوب المخدرة وواصل الفريق الميداني جهوده الميدانية من خلال مداهمة منزل المتهم وأسفرت العملية الأمنية عن ضبط (5,000) حبة نيرفاكس بتركيز (300) و(150) وعند إخضاعه للتحقيق أقرّ المتهم بأن مزوّده الرئيس بالحبوب يُدعى (د،ر،م،ز) وأنه يحتفظ بكميات أكبر من المخدرات بمنطقة المقينص بموجب ذلك تم تحريك فريق ميداني آخر للمنطقة ومداهمة الموقع الذي حدده المتهم وأسفرت العملية عن ضبط (18,000) حبة مخدرة مخزّنة داخل الموقع، بينما لم يُعثر على المتهم الثاني والذي لازالت الجهود البحثية الميدانية مستمرة لضبطه

وبذلك يرتفع إجمالي الكمية المضبوطة إلى (23,000) حبة مخدرة من جانبه وقف والي ولاية النيل الأبيض الفريق ركن قمر الدين محمد فضل المولى، يرافقه مدير شرطة الولاية اللواء شرطة/ هاشم بله سليمان، على الضبطية بمقر إدارة مكافحة المخدرات بكوستي، حيث أشاد بالجاهزية والمهنية العالية للقوة ودقة تنفيذ العملية .

من جهته أكد مدير شرطة الولاية إستمرار إستمرار العمليات النوعية لدك معاقل تجار ومهربي المخدرات وقطع الطريق علي الشبكات الإجرامية الي أن يتم تجفيف منابع الترويج والتهريب بشكل قاطع.

يذكر أن والي الولاية قد قام بتحفيز الفريق الميداني المنفذ للعملية، مؤكداً أن مثل هذه النجاحات تستحق الدعم والتشجيع لتعزيز الروح المهنية ورفع مستوى الآداء في مواجهة خطر المخدرات

تم إتخاذ إجراءات بلاغ بالرقم (863) تحت المادة 15/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بالقسم الأوسط كوستي.

المكتب الصحفي للشرطة