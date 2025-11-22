انت الان تتابع خبر تفاصيل رسمية حول زيارة المالكي الى اربيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وصل الى مدينة اربيل صباح اليوم وكان في استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين.



وسيلتقي المالكي – بحسب البيان - خلال الزيارة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني لبحث الأوضاع السياسية والتطورات على الساحة المحلية والإقليمية.

