مقترح إيراني لتشكيل "فصيل نواب المقاومة": يشكلون ربع البرلمان وثلثهم في قائمة السوداني!

بغداد - ياسين صفوان - وقال زراعي في مقابلة مع ايران ووتش، ان الانتخابات في العراق شهدت مسارا تصاعديا في المشاركة نتيجة للقضايا الإقليمية التي اثرت على الأجواء الانتخابية في العراق"، متوقعا ان تنعكس ارتفاع المشاركة بالانتخابات في العراق على المنطقة ويصبح اتجاه زيادة المشاركة الانتخابية في العراق اتجاها إقليميا.



وأشار الى ان "هذه الانتخابات، كانت بمثابة معركة بين حركتين معروفتين إقليميًا ودوليًا، كانت المقاومة في وضع أفضل بكثير، فقد ارتفع عدد مقاعد حركة المقاومة في البرلمان العراقي من حوالي 30 مقعدًا إلى أكثر من 90 مقعدًا في البرلمان القادم، واستطاعت أبرز حركات المقاومة، مثل حركة "عصائب أهل الحق" حصد المزيد من المقاعد كإحدى المجموعات الفائزة في الانتخابات؛ بحيث فازت الحركة المذكورة وحدها بـ 27 مقعدًا في البرلمان القادم، بينما كان عدد مقاعدها في البرلمان السابق 18 مقعدًا، إضافةً إلى ذلك، تمكنت حركات أخرى، مثل منظمة بدر ذات الطابع الجهادي، من الفوز بـ 20 مقعدًا، وفي قوائم أخرى، انتخبت شخصيات وحركات ذات طابع أكثر مقاومة".

وبين انه "على سبيل المثال، في قائمة السوداني، التي فاز فيها 47 شخصًا، هناك 30 شخصًا من الشخصيات المرتبطة بحركة المقاومة في العراق، كما تهيمن قائمة نوري المالكي على عدد عناصر المقاومة المعروفين، لذلك، إذا شُكِّل فصيل باسم المقاومة في البرلمان العراقي المقبل، فسيكون بالتأكيد الفصيل الأكبر فيه".

