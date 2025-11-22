انت الان تتابع خبر زيارة مفصلية لحسم عدة ملفات بينها الرئاسات الثلاث.. المالكي يحط رحاله في أربيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد مدير المكتب الاعلامي للمالكي هشام الركابي في منشور على منصة "إكس - تويتر سابقاً"، أن الأخير "وصل إلى أربيل تلبية لدعوة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني للتداول في الكثير من الملفات المتعلقة بتشكيل الرئاسات الثلاث إضافة لقضايا أخرى".



وتشير المعلومات إلى ان المالكي الذي يرأس وفداً من الإطار التنسيقي سيطرح ايضا خلال هذه الزيارة على القادة في كردستان اسماء مرشحين لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء المقبل، ورئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب.